İstanbul'da Operasyon: 5 Milyon TL Değerinde 100 Kilo Saç Ele Geçirildi
İstanbul'da Operasyon: 5 Milyon TL Değerinde 100 Kilo Saç Ele Geçirildi
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DHA'nın haberine göre; İstanbul Esentyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya süreceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti.
Yabancı uyruklu şahısların, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürdükleri tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin merdiven altı bir depoda laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi.
Şahısların 75 bin-150 bin TL arasında protez saç uygulaması yaptığı, online bir alışveriş siteleri bulunduğu, yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları ortaya çıktı.
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Gözaltına alınan yabancı uyruklu H.G. ile E.H. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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