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İstanbul'da Operasyon: 5 Milyon TL Değerinde 100 Kilo Saç Ele Geçirildi

İstanbul'da Operasyon: 5 Milyon TL Değerinde 100 Kilo Saç Ele Geçirildi

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:43

İstanbul İl Jandarma ekipleri; İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri saçları, protez saç yapıp satan yabancı uyruklu kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 milyon TL değerinde 100 kilogram saç ele geçirildi.

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DHA'nın haberine göre; İstanbul Esentyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya süreceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Esentyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya süreceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti.

Yabancı uyruklu şahısların, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahısların, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin merdiven altı bir depoda laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin merdiven altı bir depoda laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi.

Şahısların 75 bin-150 bin TL arasında protez saç uygulaması yaptığı, online bir alışveriş siteleri bulunduğu, yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları ortaya çıktı.

Şahısların 75 bin-150 bin TL arasında protez saç uygulaması yaptığı, online bir alışveriş siteleri bulunduğu, yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları ortaya çıktı.
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Gözaltına alınan yabancı uyruklu H.G. ile E.H. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu H.G. ile E.H. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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