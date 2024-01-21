Acun Ilıcalı Takımlarda Değişikliğe Gitti: Survivor'a 2 Yeni Yarışmacı Katıldı
Acun Ilıcalı Takımlarda Değişikliğe Gitti: Survivor'a 2 Yeni Yarışmacı Katıldı
Acun Ilıcalı, Survivor'da takımlarda değişikliğe gitti. Ilıcalı, acil durum konseyini topladı. İki yeni yarışmacının daha Survivor'a katıldığını duyurdu.
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında takipçilerine Survivor'da takımların değişip değişmemesi sorusunu yönelttiği bir anket düzenlemişti.
Anketin ardından acil durum konseyini toplayan Ilıcalı, takımlarda değişikliğe gitti.
Acun Ilıcalı, “Seyircimizin beklentilerini karşılamak için önemli bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Mavi takımdan kırmızı takıma geçecek yarışmacı, bütün dengeleri alt üst edecek bir isim olmalı.” dedi. Ardından, bu önemli değişikliği tek bir yarışmacı üzerinden gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade etti.
Acun Ilıcalı, kırmızı takımda mücadele eden Berna ile Mavi takımda mücadele eden Yunus Emre'nin takım değiştireceğini açıkladı.
Ilıcalı, iki yeni yarışmacının da Survivor'a dahil olduğunu açıkladı.
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Kırmızı takım kadrosuna Yağmur Banda, Mavi takım kadrosuna ise Aysu Keskin dahil oldu.
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