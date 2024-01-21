İstanbul'da Akran Zorbalığı: Arkadaşlarını Kavga Ettirip İzlediler
İstanbul'da Akran Zorbalığı: Arkadaşlarını Kavga Ettirip İzlediler
Arnavutköy’de boş bir arazide 2 arkadaşlarının kavga etmesine müsaade eden çocuklar, o anları saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de müsaade etmeyen gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti.
Yanlarında bulunan arkadaşları 2 gencin kavga etmesine müsaade etti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı çocuklara ise ise izin vermediler.
Arkadaşlarının kavgasıyla eğlenen çocuklar o anları gülerek izledi.
Kavgayı keyifle izleyen çocuklar o anları cep telefonları ile kaydetti.
Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların yaşanan kavgayı destekleyerek bağırdığı görüldü.
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