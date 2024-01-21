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İstanbul'da Akran Zorbalığı: Arkadaşlarını Kavga Ettirip İzlediler

İstanbul'da Akran Zorbalığı: Arkadaşlarını Kavga Ettirip İzlediler

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 11:41

Arnavutköy’de boş bir arazide 2 arkadaşlarının kavga etmesine müsaade eden çocuklar, o anları saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de müsaade etmeyen gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti.

Yanlarında bulunan arkadaşları 2 gencin kavga etmesine müsaade etti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı çocuklara ise ise izin vermediler.

Yanlarında bulunan arkadaşları 2 gencin kavga etmesine müsaade etti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı çocuklara ise ise izin vermediler.

Arkadaşlarının kavgasıyla eğlenen çocuklar o anları gülerek izledi.

Arkadaşlarının kavgasıyla eğlenen çocuklar o anları gülerek izledi.

Kavgayı keyifle izleyen çocuklar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kavgayı keyifle izleyen çocuklar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların yaşanan kavgayı destekleyerek bağırdığı görüldü.

Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların yaşanan kavgayı destekleyerek bağırdığı görüldü.
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