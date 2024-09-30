İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 70'i Geçti
İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 70'i Geçti
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle haftanın ilk gününde mesaiye trafikle başlayan megakentli şimdi de mesai bitiminde yoğun trafiği yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yoğunluk saat 18.30 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.
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İstanbul'da bu sabah kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80'e kadar çıktı.
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Haftanın ilk iş gününde mesaiye trafikle başlayan İstanbullu, mesai bitimini de trafikle karşıladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 18.30 itibarıyla trafik yüzde 71'e ulaştı. TEM'de, iki yaka arası geçiş noktalarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
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