İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 70'i Geçti

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle haftanın ilk gününde mesaiye trafikle başlayan megakentli şimdi de mesai bitiminde yoğun trafiği yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yoğunluk saat 18.30 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.