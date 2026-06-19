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İstanbul’da Korku Dolu Anlar: Metro Bostancı’da Raydan Çıktı

İstanbul’da Korku Dolu Anlar: Metro Bostancı’da Raydan Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 20:14 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 20:20
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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki M4 metro hattında korku dolun anlar yaşanadı. Metro, Bostancı mevkiinde raydan çıktı. Yolcular metrodan tahliye edilirken, seferler durdu.

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İstanbul'da toplu taşımanın en çok kullanılan hatlarından biri olan M4 metro hattında korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul'da toplu taşımanın en çok kullanılan hatlarından biri olan M4 metro hattında korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul'da M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

Trenden kendi imkânlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'un paylaşımı 👇

Metro İstanbul'un paylaşımı 👇
twitter.com

'M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır.'

Yolcuların tahliye edildiği anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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