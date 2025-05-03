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İstanbul’da Hissedilen 3.7’lik Depremde Tahliye Edilen Bir Binanın Balkonu Çöktü: Altında Duran Kişi Yaralandı

İstanbul’da Hissedilen 3.7’lik Depremde Tahliye Edilen Bir Binanın Balkonu Çöktü: Altında Duran Kişi Yaralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 13:55

İstanbul’da artçı depremler devam ediyor. 23 Nisan’da büyük korkuya neden olan 6.2’lik depremin ardından sarsıntılar kesilmedi. Bugünse Tekirdağ’da Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve İstanbul’da da hissedildi. İstanbul Bahçelievler’de tahliye edilen ve kentsel dönüşüme girecek olan bir binada sarsıntı sebebiyle balkon çöktü. Binanın aşağısında duran bir vatandaş yaralandı.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Ekipler olay yerine sevk edilirken yaralı vatandaşa da müdahale edildi.

Ekipler olay yerine sevk edilirken yaralı vatandaşa da müdahale edildi.

23 Nisan’da Silivri açıklarında meydana gelen deprem şehirde büyük korkuya neden olmuştu. İmkanı olanlar İstanbul’dan ayrılırken, evlerini görece sağlam semtlere taşımak için harekete geçenler oldu. Artçılar sürerken İstanbulluların korkusu da devam etmekte.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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