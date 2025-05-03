İstanbul’da Hissedilen 3.7’lik Depremde Tahliye Edilen Bir Binanın Balkonu Çöktü: Altında Duran Kişi Yaralandı

İstanbul’da artçı depremler devam ediyor. 23 Nisan’da büyük korkuya neden olan 6.2’lik depremin ardından sarsıntılar kesilmedi. Bugünse Tekirdağ’da Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve İstanbul’da da hissedildi. İstanbul Bahçelievler’de tahliye edilen ve kentsel dönüşüme girecek olan bir binada sarsıntı sebebiyle balkon çöktü. Binanın aşağısında duran bir vatandaş yaralandı.

Kaynak: İHA