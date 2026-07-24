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İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Konser Takvimi ve Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Konser Takvimi ve Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 23:01
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Yazın enerjisinin en yüksek perdeden hissedildiği 27 Temmuz – 2 Ağustos haftasında İstanbul, adeta hiç uyumayan bir müzik kentine dönüşüyor! Boğaz kıyılarından Harbiye’nin büyülü açık hava atmosferine, Kadıköy’ün rock sahnelerinden kiliselerin mistik akustiğine kadar her köşede farklı bir ritim yankılanıyor. Yıldız Tilbe, Gülşen, Sıla, Melike Şahin, Levent Yüksel ve Amr Diab gibi yerli ve yabancı dev isimlerin sahne alacağı bu haftanın en çarpıcı konser ve partilerini sizin için derledik.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli 90'lar ve nostalji partileri nerede düzenleniyor? Jolly Joker imzasıyla Harbiye Açıkhava’da kimler var? Gelin, hep birlikte 27 Temmuz – 2 Ağustos haftasının müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Jolly Joker’in 20. Yılında Harbiye Açıkhava Konserleri

Jolly Joker’in 20. Yılında Harbiye Açıkhava Konserleri

İstanbul'un en köklü açık hava sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, canlı müzik sektörünün öncü markalarından Jolly Joker’in organizasyonu ve Paribu ana sponsorluğunda müzikseverleri yıldız isimlerle buluşturuyor. Jolly Joker'in 20. yılını kutladığı bu özel seride, güçlü sahne prodüksiyonları eşliğinde yazın son günlerinden sonbaharın büyüsüne uzanan unutulmaz bir takvim sunuluyor.

İşte 29 Temmuz - 9 Ekim tarihleri arasında Harbiye’nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek yıldızlar geçidi:

  • Yıldız Tilbe Konseri: 29 Temmuz Çarşamba ve 8 Ekim Perşembe saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde tükenmeyen enerjisi, benzersiz yorumu ve klasikleşmiş hitleriyle serinin açılışını ve sonbahar buluşmasını taçlandırıyor.

  • Gülşen: 30 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk popunun en güçlü isimlerinden biri olarak büyüleyici sahne performansı, dansları ve dillerden düşmeyen hitleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Sıla: 31 Temmuz Cuma saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde güçlü sesi, şiirsel şarkıları ve dramatik yorumuyla Harbiye izleyicisine duygu dolu bir gece yaşatıyor.

  • Yaşar Konseri: 1 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde 90'lardan bugüne uzanan romantik pop şarkılarını açıkhava korosuyla birlikte söylüyor.

  • Levent Yüksel Konseri: 2 Ağustos Pazar ve 9 Ekim Cuma saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Türk pop müziğinin efsanevi sesi ve güçlü yorumuyla hem yaz hem de sonbahar akşamlarında hafızalardan silinmeyecek konserler veriyor.

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 5 Ekim Pazartesi saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Ahmet Kaya'nın ölümsüz şarkıları, Kardeş Türküler'in çok kültürlü ve büyüleyici yorumuyla özel bir gecede yeniden hayat buluyor.

  • Emre Altuğ 'Bir Pop Masalı': 6 Ekim Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde zamansız pop hitleri, şık sahne performansı ve sürpriz konseptiyle dinleyicileri bir masala davet ediyor.

  • Gökhan Türkmen: 7 Ekim Çarşamba saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde etkileyici sesi ve enerjik orkestrasıyla sonbaharın en romantik Harbiye gecelerinden birine imza atıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Melike Şahin: 27 ve 28 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde kadife sesi, kendine has yorumu ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerini mest ediyor.

  • Gökhan Türkmen: 29 Temmuz saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde romantik ve dinamik pop şarkılarıyla dinleyicilere eşsiz bir gece yaşatıyor.

  • Burak Bulut: 31 Temmuz saat 21.00'de Avalon Kadıköy sahnesinde listeleri sarsan arabesk-pop hitlerini hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

  • Haktan Konseri: 1 Ağustos saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde kendine has güçlü yorumu ve arabesk-pop şarkılarıyla müzikseverleri bekliyor.

  • Amr Diab Konseri: 2 Ağustos saat 19.00'da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Arap popunun dünyaca ünlü yıldızı, Türkiye'de ilk kez vereceği tarihi konserle unutulmaz bir şova imza atıyor.

  • Berk | Live Performance: 2 Ağustos saat 20.00'de Collective Kemer'de yüksek enerjili sahnesi ve canlı performansıyla pazar akşamına enerji katıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Anıl Piyancı ile HipHop Night: 29 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla rap tutkunlarını buluşturuyor.

  • Çağrı Sinci ve Yeraltı Sakinleri Konseri: 1 Ağustos saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde yeraltı rap kültürünün sert ritimler ve vurucu sözlerini sahneye taşıyor.

  • Aksan: 2 Ağustos saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde hip-hop ritimleriyle haftanın kapanışına coşkulu bir performansla imza atıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

  • Elements Dance Party: 31 Temmuz saat 18.00'de JJ Arena sahnesinde dans şovları ve ritmi hiç düşmeyen bir elektronik müzik deneyimi sunuyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 31 Temmuz'da Blind İstanbul sahnesinde altın çağın hip-hop ve R&B hitleriyle dans pistini ateşe veriyor.

  • Anjunadeep Open Air İstanbul: 1 Ağustos saat 15.00'te Life Park'ta dünyaca ünlü elektronik müzik şirketinin yıldız isimleri, doğanın kalbinde gün boyu sürecek büyüleyici bir festival yaşatıyor.

  • Arem & Arman: 1 Ağustos saat 17.00'de Kilyos Goga Beach sahnesinde kumsal enerjisini dinamik elektronik ritimler ve hit setlerle birleştiriyor.

  • La Casa De Party: 2 Ağustos saat 19.00'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde hafta sonunu konsept ve coşkulu bir dans partisiyle sonlandırıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock ve Alternatif Konsere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock ve Alternatif Konsere Gidilir?

  • Ahmet Hatipoğlu Konseri: 30 Temmuz saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde samimi ve duygu yüklü alternatif hitlerini seslendiriyor.

  • PSM Loves Summer: Skunk Anansie: 30 Temmuz saat 21.30'da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde İngiliz rock ve alternatif sahnesinin efsanevi grubu, solisti Skin'in büyüleyici enerjisiyle İstanbul’u sallıyor.

  • Pinhani Konseri: 30 Temmuz saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde içten ezgileri ve eskimeyen rock şarkılarıyla dinleyenlere huzur dolu bir akşam sunuyor.

  • Seksendört 20. Yıl Özel Konseri: 31 Temmuz saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde Türk rock müziğinin sevilen grubu, senfonik ve akustik sürprizlerle dolu 20. yıl kutlamasında unutulmaz bir konser veriyor.

  • Flört Konseri: 31 Temmuz saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde retro rock tınıları, çok sesli vokalleri ve eğlenceli sahne performanslarıyla dinleyicileri coşturuyor.

  • Nafile: 1 Ağustos saat 19.30'da Flu Kadıköy sahnesinde alternatif rock tınılarıyla müzikseverleri buluşturuyor.

  • Kalben Konseri: 1 Ağustos saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde şiirsel şarkı sözleri, samimi enerjisi ve büyüleyici sesiyle harika bir atmosfer yaratıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 29 Temmuz'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde geçmişin tatlı anılarını tazeleyen melodilerle coşturuyor.

  • DJ Pınar Alkan 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 31 Temmuz saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde milenyumun en hareketli parçalarıyla durmaksızın dans vadediyor.

  • Old Boy's 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 31 Temmuz saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde retro kuşağının kült şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • DJ Vecihi '90'lardan Günümüze Türkçe Pop Parti': 31 Temmuz saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde nostaljiden bugüne uzanan kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • RETROBÜS - Kıyafetli Nostaljik Parti: 31 Temmuz saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde dönem kıyafetleri ve teatral bir şov eşliğinde geçmişe yolculuk yaptırıyor.

  • Barış Manço & Erkin Koray Gecesi - Boyalı Kuş: 31 Temmuz saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde Anadolu rock müziğinin iki ölümsüz efsanesini unutulmaz şarkılarıyla anıyor.

  • 90'lar Gazinosu: 1 Ağustos saat 19.30'da Elite World Village sahnesinde Ferda Anıl Yarkın, Ozan Orhon ve Zeynep Mansur ile samimi, nostaljik bir gazino akşamı yaşatıyor.

  • DJ Mehmet Taş 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 1 Ağustos saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde eski şarkılara modern ve dinamik bir coşku katıyor.

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 1 Ağustos saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde 90'ların ruhunu dans pistlerine taşıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik, Enstrümantal Müzik ve Caz Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik, Enstrümantal Müzik ve Caz Konseri Var mı?

  • Candle Experience - Moda Kilisesi: 1 Ağustos saat 19.00'da All Saints Moda Kilisesi'nde yüzlerce mumun ışığı altında, büyüleyici ve huzur veren bir enstrümantal dinleti sunuyor.

  • Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project: 1 Ağustos saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde cazın iki dev ismini, yıldızlar altında virtüözlük dolu bir caz ziyafeti için bir araya getiriyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Müzik Etkinlikleri ve Şovları

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Müzik Etkinlikleri ve Şovları

  • Karaoke Gecesi: 27 Temmuz saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu müzikseverlere devrederek haftaya bol neşeli ve interaktif bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

  • Pop Roman Gecesi - Ebru Polat & Şenol Evgi: 31 Temmuz saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde kıvrak ritimler ve bol neşeyle coşkulu bir gece yaşatıyor.

  • Kobra Murat Live: Stand Up & DJ Performans: 1 Ağustos saat 19.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dansı, şovu, stand-up anları ve bitmeyen enerjisiyle eğlenceyi doruklara çıkarıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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