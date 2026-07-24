İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri: 27 Temmuz – 2 Ağustos İstanbul Konser Takvimi ve Festivalleri

Yazın enerjisinin en yüksek perdeden hissedildiği 27 Temmuz – 2 Ağustos haftasında İstanbul, adeta hiç uyumayan bir müzik kentine dönüşüyor! Boğaz kıyılarından Harbiye’nin büyülü açık hava atmosferine, Kadıköy’ün rock sahnelerinden kiliselerin mistik akustiğine kadar her köşede farklı bir ritim yankılanıyor. Yıldız Tilbe, Gülşen, Sıla, Melike Şahin, Levent Yüksel ve Amr Diab gibi yerli ve yabancı dev isimlerin sahne alacağı bu haftanın en çarpıcı konser ve partilerini sizin için derledik.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli 90'lar ve nostalji partileri nerede düzenleniyor? Jolly Joker imzasıyla Harbiye Açıkhava’da kimler var? Gelin, hep birlikte 27 Temmuz – 2 Ağustos haftasının müzik rotasına göz atalım.

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