İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 9 - 10 Nisan Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 09:38

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 9 - 10 Nisan'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

9 – 10 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 9 Mayıs 15.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 9 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 10 Mayıs 13.00 – Pinokyo (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 10 Mayıs 13.30– Küçük Kara Balık (4+ Yaş) – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

9 – 10 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 9 Mayıs 13.00 – Rapunzel Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Trump Sahne

  • 9 Mayıs 14.00 / 16.00 / 18.00 – Alice Harikalar Diyarında (3+ Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 9 Mayıs 13.00 – Sihirbaz Okulu (4+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon

  • 10 Mayıs 13.00 – Sihirbaz Okulu (4+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon

  • 10 Mayıs 13.00 – Oyuncak Arkadaş (3+ Yaş) – DasDas Açık Sahne

  • 10 Mayıs 12.00 – Çılgın Profesör (3+ Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 10 Mayıs 13.00 – Serhat Abinin Bilim Atölyesi (3-15 Yaş) – Torium Sahne

  • 10 Mayıs 14.00 – Huhu ile Bilim Şov (3+ Yaş) – HOP Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler

Konusu: Birbirinden sakar ve bir o kadar da sevimli iki kardeşin, yanlışlıkla dahil oldukları gizli bir görevde yaşadıkları kahkaha dolu serüven. Arnie ve Barney, sakarlıkla işleri ne kadar karıştırsalar da kardeşlik bağının ve dürüstlüğün her zorluğu aşacağını kanıtlıyorlar.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

2. Dedektif Koyun (Ovce Detektivi)

Konusu: Çiftliğin en zeki ama bir o kadar da meraklı üyesi Dedektif Koyun, kaybolan eşyaların ve gizemli olayların peşine düşüyor. Çocuklara mantık yürütmeyi ve ayrıntılara dikkat etmeyi eğlenceli bir dille öğreten bu yapım, sürpriz sonuyla büyükleri bile şaşırtabilir.

Tür: Animasyon, Gizem, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar 👇

1. Şehzade: Büyük Şenlik

Konusu: Sarayda düzenlenecek yılın en büyük şenliği öncesinde, beklenmedik olaylar silsilesi baş gösterir. Genç Şehzade ve sadık dostlarının, şenliği kurtarmak ve krallığa neşeyi geri getirmek için çıktıkları, geleneksel motiflerle bezeli rengarenk bir kahramanlık hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

2. Süper Mario Galaksi Filmi

Konusu: Mario ve Luigi, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek galaksiler arası bir maceraya atılıyor. Bowser'ın galaktik planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yüksek tempolu hikayesi, nisan başından beri salonları doldurmaya devam eden bir görsel şölen.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: 6+ Yaş

3. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

Konusu: Küçük bir keçinin spor dünyasında 'en iyi' olma yolundaki azim dolu ve kahkaha yüklü hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü hatırlatan, enerjisi oldukça yüksek bir motivasyon filmi.

Tür: Animasyon, Spor, Komedi

Yaş Grubu: 4+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

9 – 10 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 10 Mayıs 11.00 / 13.00 – Ceviz Adam Müzikali (Genel İzleyici) – Hilltown Seyirlik Sahne

9 – 10 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 9 Mayıs 13.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te (3+ Yaş) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 10 Mayıs 14.00 / 16.00 – Ceviz Adam Müzikali (Genel İzleyici) – MKM Attila İlhan Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

9 – 10 Mayıs İllüzyon Gösterileri: 

  • 9 Mayıs 13.00 / 15.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3+ Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

9 – 10 Mayıs Sirk Gösterisi: 

  • 10 Mayıs 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 – Sirk Fest (3+ Yaş) – Ümraniye Des Sahne

9 – 10 Mayıs'ta İstanbul'daki Opera ve Baleler: 

  • 9 Mayıs 13.00 / 15.00 – Cinderella Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi (Prömiyer

  • 10 Mayıs 13.00 / 15.00 – Cinderella Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi 

9 – 10 Mayıs'ta İstanbul'daki Gösteriler: 

  • 9 – 10 Mayıs 14.00 / 16.00 – Yunus Gösteri Merkezi (Genel İzleyici) – İstanbul Dolphinarium (Eyüpsultan)

  • 9 – 10 Mayıs 10.00 – Emaar Skyview & Skywalk Deneyimi (Genel İzleyici) – Emaar Square Mall

9 – 10 Mayıs'ta İstanbul'da Çocuk Dans Partisi: 

  • 10 Mayıs 14.30 – Zumba Kids Party (2+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon - İstanbul

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

9 – 10 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta, Haliç kıyısından Emirgan’ın eşsiz doğasına uzanan yaratıcı duraklar bizi bekliyor:

Rahmi M. Koç Müzesi - Kuş Evi Tasarım Atölyesi

Minik dostlarımız için harika yuvalar inşa etme vakti! Çocuklar, ahşap parçaları birleştirerek kendi kuş evlerini tasarlayacak ve diledikleri gibi boyayacaklar. Bu atölye, çocuklara hem mimari bir bakış açısı kazandırıyor hem de doğayı koruma bilinci aşılıyor.

Yaş Sınırı: 5–7 Yaş

Gün/Saat: 9 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

Sakıp Sabancı Müzesi - Pusetli Aileler: Oyunla Keşfediyorum, Sanatla Büyüyorum

Henüz pusetten inmemiş en minik sanatseverler için tasarlanan bu özel programda, bebekler ve ebeveynleri müze ortamında sanatla tanışıyor. Duyusal oyunlar ve görsel uyaranlarla dolu bu atölye, erken çocukluk döneminde estetik algıyı desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik Türü: Erken Çocukluk Atölyesi

Detay: Ebeveyn katılımlı / Bebek odaklı keşif

Sakıp Sabancı Müzesi - Pusetli Aileler: Hayallerin Ötesinde

Atlı Köşk’ün büyülü atmosferinde, pusetli minikler için sınır tanımayan bir hayal gücü yolculuğu. Bebeklerin sanat eserlerine bakışını ve renklerle olan etkileşimini artırmayı hedefleyen interaktif bir müze turu ve uygulama seansı.

Etkinlik Türü: Müze Keşif Atölyesi

Kaynak: sakipsabancimuzesi.org

9 – 10 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta Anneler Günü heyecanı ve geleneksel oyuncakların sıcaklığı ön planda:

Mehmet Erbil ile Yaratıcı Dramayla Masal Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi)

Bir masal sadece dinlenmez, içinde yaşanır! Mehmet Erbil’in eşsiz anlatımı ve yaratıcı drama teknikleriyle çocuklar masalın bir parçası haline geliyor. Anneler Günü sabahına büyüleyici bir başlangıç yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Yaş Sınırı: Okul Öncesi ve İlkokul

Gün/Saat: 10 Mayıs 2026 Pazar, 11.00 – 12.00

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi)

Müzenin en sevilen klasiklerinden! 10 Mayıs Pazar günü boyunca devam eden bu etkinlikte, her çocuk kendi oyuncak kahramanını tasarlayabilir.

Gün/Saat: 10 Mayıs 2026 Pazar, 10.00 – 18.00 (Esnek Saatli)

Bu Hafta Sonu İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gitmeli?

Klasik Müze Rotaları

İstanbul'un kültürel hafızasını çocukların anlayabileceği bir dille sunan müzeler:

  • İstanbul Modern (Karaköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Yeni binasında sanatla teknolojiyi buluşturan müze, bu hafta çocukları harekete davet ediyor.

Çocuklar İçin: Müzenin alt katındaki interaktif kütüphane ve devasa Yüzen Adalar yerleştirmesi, onların sanata bakışını tamamen değiştirecek.

  • Pera Müzesi (Tepebaşı)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Beyoğlu’nun kalbinde, tarihin en zarif köşelerinden biri. Baharın ruhuna uygun bir sanat ziyafeti sunuyor.

Çocuklar İçin: Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu canlı görmek, her çocuğun hafızasına kazınması gereken bir 'İstanbul klasiği'.

  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Sultanahmet)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Mayıs’ın ilk haftasında Gülhane Parkı’ndan müzeye süzülen bahar kokuları ve ağaçların çiçek açtığı Mayıs ayı sıcaklığı bir araya geliyor.

Çocuklar İçin: Müze bahçesindeki kediler ve tarihi kalıntılar arasında 'kayıp hazineyi bulma' oyunu oynamak, bir tarih dersinden çok daha etkili olacaktır.

Teknoloji Odaklı Rotalar

Bu hafta çocuklar için sıradan müze gezilerinin ötesine geçip onları dijital dünyaların içine bırakıyoruz.

  • Hologram Zoo (Galataport): Hayvanları kafesler arkasında değil, ışık oyunlarıyla tam yanınızda görmeye ne dersiniz? Galataport’taki bu dijital safari, nesli tükenmiş canlılardan devasa balinalara kadar her şeyi hologram teknolojisiyle çocukların ayağına getiriyor. 

  • Harry Potter: The Exhibition (Mall of İstanbul): Asalar hazır mı? Hogwarts ekspresi bu hafta Mall of İstanbul’da duruyor. Filmlerde kullanılan orijinal kostümler, interaktif iksir yapma dersleri ve seçmen şapka ile hangi binaya ait olduğunuzu öğrenme fırsatı... Çocuklar (ve içindeki çocuğu yaşatanlar) için büyüleyici bir deneyim.

  • Dijital Deneyim Müzesi (Sütlüce): Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzesinde çocuklar, yapay zeka ile sanat yapabilir, sanal gerçeklik (VR) dünyasında tarihe yolculuk edebilirler. 4-10 Mayıs haftasına özel robotik kodlama atölyeleri de programa dahil edilmiş durumda.

Doğa ve Yaratıcılık

Kapalı mekanlardan çıkıp baharın tadını çıkarmak isteyen aileler için alternatifler:

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir): Gökdelenlerin arasında bir vaha! Baharın gelişiyle çiçek açan nadir bitkileri keşfetmek, 'Bitki Avcısı' oyunlarıyla çocuklara doğayı sevdirmek için en doğru zaman. Üstelik girişler ücretsiz ve piknik için harika alanlar var.

  • Müze Gazhane (Kadıköy): Endüstriyel bir mirasın nasıl bir kültür vahasına dönüştüğünü çocuklara gösterin. 4-10 Mayıs haftasında çocuklar için 'Atıklarla Sanat' ve 'Çizgi Roman Atölyesi' gibi yaratıcılığı tetikleyen etkinlikler düzenleniyor.

Ömer Faruk Kino
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın