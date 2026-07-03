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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 4 - 5 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 4 - 5 Temmuz Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 20:30
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 4 - 5 Temmuz'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

  • 4 Temmuz saat 14.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz saat 12.30 – Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 5 Temmuz saat 15.30 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Haftanın Yeni Vizyon Filmleri:

  • Minyonlar ve Canavarlar

Konusu: Minyonların dünyayı kurtarmak için tekrar bir araya geldikleri; kahkaha, aksiyon ve bolca sarı rengin hakim olduğu çılgın maceraları ekrana geliyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Konusu: Sevilen süper kahraman Peter Parker'ın paralel evrenlerin kapılarını araladığı, görsel efektleri ve sürprizleriyle nefes kesen aksiyon dolu yepyeni macerası beyaz perdede! Büyük yaş grubu çocukların ve ailelerin favorisi olmaya aday.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu

Yaş Grubu: 10+ Yaş ve Üzeri

Hala Vizyonda Olan Çocuk Filmleri:

Geçtiğimiz haftalardan beri popülerliğini koruyan ve yaz tatilinin en sevilenleri arasına giren diğer sinema alternatifleri ise şöyle:

  • Cesur Kedi Moxy: Sevimli, zeki ve kocaman yürekli kedi Moxy'nin dostlarıyla birlikte atıldığı tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli yolculuk.

  • Oyuncak Hikayesi 5: Efsanevi serinin bu yeni bölümünde Woody, Buzz ve arkadaşlarının yepyeni oyuncaklarla tanışıp atıldıkları duygu yüklü serüven tüm hızıyla devam ediyor.

  • Sihirli Hayvanlar Okulu: Sıradan bir okula başlayan bir çocuğun, okulun aslında sihirli hayvanlara ev sahipliği yaptığını öğrenmesiyle başlayan fantastik dostluk hikayesi.

  • Supergirl: Süper güçlere sahip olduğunu keşfeden genç bir kızın, kötülüklerle savaşırken kendi potansiyelini bulduğu ilham verici ve aksiyon dolu macera.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

  • 5 Temmuz saat 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • Devam Eden Etkinlik: Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne (Gelecek hafta için tarih ve saatleri kontrol edebilirsiniz)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

  • 4 Haziran - 5 Temmuz saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 4 Haziran - 5 Temmuz saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

4 – 5 Temmuz'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (Avrupa Yakası):

Kendi kuklalarını tasarlayarak onlara birer kimlik ve ses verecekleri, yaratıcı düşünme becerilerini zirveye taşıyan aktif bir sanat atölyesi. 

Yaş Grubu: 4-6 Yaş 

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 13.00 – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ebru Atölyesi (Avrupa Yakası):

Çocukların suyun üzerindeki renklerle dans edeceği, kendi desenlerini tasarlayıp kağıda aktarırken geleneksel sanatımız ebruyu deneyimleyecekleri rengarenk bir etkinlik. İnce motor becerilerini geliştirirken estetik algılarını da güçlendirecekleri harika bir fırsat! 

Yaş Grubu: 4-6 Yaş 

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 14.00 – AKM Çocuk Sanat Merkezi

4 – 5 Temmuz'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • İngilizce Drama Eğitimi (Anadolu Yakası): 

Çocukların rol yapma ve doğaçlama çalışmalarıyla İngilizce konuşma pratiği yapacakları, eğlenerek dil öğrenecekleri dopdolu bir atölye. Öz güvenli iletişim becerilerini geliştirirken sahne ve takım çalışması deneyimi de kazanacaklar. 

Yaş Grubu: 8-12 Yaş

Gün/Saat: 4 Temmuz Cumartesi, saat 12.00 – İstanbul Tiyatrosu Ataşehir

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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