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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 12 - 13 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 12 - 13 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 20:15
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  12 - 13 Eylül'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Palyaçonun Yükselişi

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 14.00

  • - Mekan: Maltepe Tiyatrosu (Maltepe / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Oyun, geleneksel sirk sanatlarını çocuk tiyatrosunun dinamik ve eğitici sahne diliyle buluşturmaktadır. Küçük yaştaki izleyicilere dostluk, dürüstlük ve empati temalarını mizahi unsurlarla aktarmayı hedeflemektedir.

80 Günde Dünya Turu (Akasya Sahnesi)

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 13.00 ve 15.00 seansları

  • - Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi - Akasya AVM (Üsküdar / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Jules Verne’in ölümsüz eserinden sahneye aktarılan yapım, seyircileri kıtalar arası tempolu ve merak uyandırıcı bir serüvene çıkarmaktadır. Çocuklara dünya coğrafyasını ve farklı kültürleri tanıtırken problem çözme becerisi ile dostluğun önemini aşılamaktadır.

80 Günde Dünya Turu (Kanyon Sahnesi)

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 13.00 ve 15.00 seansları

  • - Mekan: Kanyon AVM Tiyatro Salonu (Levent / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Eser, ana karakterlerin zamana karşı verdikleri zorlu mücadeleyi modern sahne efektleri ve interaktif diyaloglarla sahneye yansıtmaktadır. Minik izleyicilerin dikkat ve takip yeteneklerini geliştirirken ekip ruhunun başarıdaki rolünü vurgulamaktadır.

Külkedisi Harikalar Diyarında

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 13.00 ve 15.00 seansları

  • - Mekan: Torium Sahne (Esenyurt / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Klasik masal motiflerini eğlenceli ve çağdaş bir kurguyla harmanlayan yapım, izleyicilere renkli bir sahne atmosferi sunmaktadır. Miniklerin yaratıcı hayal güçlerini beslerken iyiliğin ve özverinin daima karşılık bulacağı mesajını iletmektedir.

Soğuktan Korkmayan Tek Kuş

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 13.00

  • - Mekan: O Sahne (Kadıköy / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Bireysel farklılıklara saygı ve dayanışma kavramlarını merkezine alan bu duygusal tiyatro oyunu, çocukların içsel dünyalarına seslenmektedir. Masalsı dekorları ve naif anlatımıyla erken yaştaki çocukların empati geliştirme süreçlerini desteklemektedir.

Oyuncak Arkadaşlar

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 13.00

  • - Mekan: DasDas Açık Sahne - Metropol İstanbul (Ataşehir / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Çocuk odalarında unutulmaya yüz tutmuş oyuncakların kurduğu güçlü dostluk bağlarını ve yardımlaşmayı konu edinmektedir. Sahnedeki dinamik performanslar çocuklara tüketim yerine elindekilerin kıymetini bilmeyi ve paylaşmanın erdemini öğretmektedir.

Sihirli Kütüphane

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 14.00

  • - Mekan: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Ataşehir / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Kitapların büyülü kapılarını aralayan yapım, çocuklara okuma alışkanlığının ve bilgiye ulaşmanın değerini eğlenceli bir dille aşılamaktadır. Kitap sayfalarından canlanan masal kahramanları eşliğinde çocukların zihinsel merakını ve edebiyata olan ilgisini canlı tutmaktadır.

Büyük Kovalamaca

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 14.30

  • - Mekan: Üsküdar Sahne Hane (Üsküdar / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Temposu yüksek kurgusu ve gizemli olay örgüsüyle çocukları dedektiflik macerasının içine çeken sürükleyici bir sahne oyunudur. İzleyicilere ipuçlarını değerlendirerek analitik düşünme ve takım halinde hedefe ulaşma becerisi kazandırmaktadır.

Star Paws Doğa Devriyesi

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 16.00

  • - Mekan: Üsküdar Sahne Hane (Üsküdar / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Sevimli patili kahramanların doğayı koruma mücadelesini anlatan oyun, erken yaşta çevre ve hayvan sevgisi bilinci aşılamaktadır. Ritmik şarkıları ve hareketli danslarıyla çocukları eğlendirirken doğal yaşam dengesini korumanın gerekliliğini hatırlatmaktadır.

Starry Night (İngilizce Çocuk Oyunu)

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 13.00

  • - Mekan: DasDas İstinyePark Sahnesi (Sarıyer / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Vincent van Gogh’un ünlü tablosundan ilham alan gösteri, çocukları sanatın büyüleyici renkleri ve imgeleri arasında interaktif bir keşfe davet etmektedir. İngilizce olarak sahnelenen bu performans, küçük yaştaki izleyicilerin yabancı dil pratiğini estetik görsel bir deneyimle desteklemektedir.

Ceko ile Pepo

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Cumartesi, 17.00

  • - Mekan: Kemerburgaz Kent Ormanı Açık Hava Festival Sahnesi (Eyüpsultan / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen eser, iki kafadarın başından geçen komik olayları çocukların anlayabileceği naif bir mizahla sunmaktadır. Geniş açık hava festival sahnesinde miniklere açık havada tiyatro izleme keyfi sunarak ahlaki ve insani değerleri kavramalarına katkı sağlamaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Kral Şakir Canlı Konseri ve Festival Sahne Şovu

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Festival: 12.00 - 20.00 arası (Canlı sahne konserleri gün içi program akışında sunulmaktadır)

  • - Mekan: Galataport İstanbul - Saat Kulesi Meydanı (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Kral Şakir serisinin sevilen karakterleri Şakir, Canan ve Fil Necati, 10. yıl kutlamaları kapsamında çocuklarla ilk kez canlı sahne konserinde buluşmaktadır. Müzikal şovların yanı sıra düzenlenen maskot kortejleri ve imza seansları çocuklara unutulmaz bir festival atmosferi yaşatmaktadır.

Kurabiye Adam Müzikali

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 11.00 ve 15.00 seansları

  • - Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne (Küçükyalı - Maltepe / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Dinamik melodileri ve neşeli dans koreografileriyle öne çıkan müzikal, minik izleyicileri masalsı ve lezzetli bir dünyanın serüvenine çekmektedir. Çocukların müzikal ritim algılarını harekete geçirirken arkadaşlık ve dayanışmanın dönüştürücü gücünü sahneye taşımaktadır.

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 11.00

  • - Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne (Küçükyalı - Maltepe / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Çocukların çok iyi bildiği şarkılardan ilham alan yapım, su altının gizemli dünyasını görsel ve işitsel bir şölenle sahneye getirmektedir. Deniz yaşamının korunması gerektiğini koro ezgileri ve renkli sahne kostümleri eşliğinde hafızalara kazımaktadır.

İBB Okula Dönüş Şenliği Müzik ve Sahne Gösterileri

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 16.00 - 20.00 saatleri arası

  • - Mekan: Artİstanbul Feshane (Eyüpsultan), Çubuklu Silolar (Beykoz) ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı

  • - Açıklama: Park alanlarına kurulan açık hava sahnelerinde akrobasi, zumba ve ritmik baloncuk performansları eş zamanlı olarak sergilenmektedir. Katılımı tamamen ücretsiz olan bu sahne gösterileri, çocukların yeni eğitim dönemine neşeli ve motive bir başlangıç yapmasını sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Konuşan Hayvanlar (Evolution)

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Seanslar: 13.15 ve 15.15

  • - Mekan: World Cinezone salonları ve seçili zincir sinemalar

  • - Açıklama: Yalnızca çocukların duyabildiği gizli bir frekansta konuşan hayvanların ormanlarını koruma çabasını ele alan neşeli bir komedidir. Çocuklara doğal yaşam alanlarının muhafaza edilmesi gerektiğini anlatırken güçlü bir empati ve doğa sevgisi aşılamaktadır.

Arabalar (Cars - Yeniden Gösterim)

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Seanslar: 11.30, 14.00 ve 16.30

  • - Mekan: World Cinezone ve anlaşmalı sinema salonları

  • - Açıklama: Şimşek McQueen’in kazanma hırsından dostluk ve tevazuya uzanan klasik hikâyesi özel gösterim seanslarıyla yeniden çocuklarla buluşmaktadır. Hızlı yarış sahneleri ve etkileyici animasyon dili sayesinde çocukların ekran başında keyifli ve odaklanmış vakit geçirmesini temin etmektedir.

Tad'ın Sihirli Lambası (Tad and the Magic Lamp)

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Seanslar: 11.00, 13.05 ve 15.10

  • - Mekan: World Cinezone ve Spectrum Sinemaları salonları

  • - Açıklama: Sakar arkeolog Tad’ın sihirli lambanın ardındaki sırrı çözmek için çıktığı tehlikeli ve komik yolculuğu perdeye aktarmaktadır. Tarihsel ve arkeolojik unsurları eğlenceli maceralarla birleştirerek çocuk izleyicilerde merak ve araştırma duygusunu pekiştirmektedir.

Doraemon: Yeni Nobita ve Şeytanların Denizaltı Kalesi

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Seanslar: 11.45 ve 14.00

  • - Mekan: Spectrum Sinemaları ve Paribu Cineverse salonları

  • - Açıklama: Doraemon ve dostlarının okyanus derinliklerindeki antik bir tehlikeyi bertaraf etmek için giriştikleri fantastik serüveni konu almaktadır. Bilim kurgu ögeleriyle harmanlanmış kurgu, çocuklara fedakarlık ve takım çalışmasının gücünü etkileyici görsellerle aktarmaktadır.

Çılgın Böcekler

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Seanslar: 12.00, 14.15 ve 16.30

  • - Mekan: Paribu Cineverse ve anlaşmalı salonlar

  • - Açıklama: Mikro dünyanın küçük sakinlerinin yaşam alanlarını tehdit eden çevre sorunlarına karşı bir araya gelerek verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. En küçük canlıların dahi ekosistemdeki vazgeçilmez yerini eğlenceli karakterler aracılığıyla çocukların zihnine yerleştirmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Masal Çemberi / Haf'ın Masalları (Etkileşimli Masal, Drama ve Duyusal Keşif)

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 11.00

  • - Mekan: Kadıköy Atölye (Kadıköy / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Dört ila altı yaş grubundaki miniklerin masalı pasif dinlemek yerine beden dili ve seslerle sürece dahil oldukları duyusal bir atölyedir. Çocukların erken çocukluk dönemindeki özgüven, yaratıcı ifade ve duyusal farkındalık kazanımlarını önemli ölçüde desteklemektedir.

Masal Mühendisleri Atölyesi

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 11.00

  • - Mekan: Kadıköy Atölye (Kadıköy / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Yedi ila on yaş aralığındaki çocukların klasik masal motiflerini analiz edip alternatif olay örgüleri kurdukları yaratıcı drama programıdır. Katılımcıların eleştirel düşünme, analitik sorgulama ve problem çözme becerilerini uygulamalı yazım ve canlandırma teknikleriyle güçlendirmektedir.

Kuş Evi Ahşap Tasarım Atölyesi

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 14.00

  • - Mekan: Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Atölyesi (Hasköy - Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Beş ila yedi yaş grubunun ahşap parçaları birleştirip boyayarak kendi kuş yuvalarını ürettikleri el becerisi odaklı bir çalışmadır. Miniklerin ince motor becerilerini geliştirirken çevrelerindeki yaban hayatına ve sokak canlılarına duyarlı yaklaşmalarına vesile olmaktadır.

Piyano ile Tanışıyorum

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar, 16.00 seansları

  • - Mekan: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Dört ila altı yaş grubunun müzikle ilk bağını kurarak temel piyano tuşe ve ses disiplinini oyunlarla öğrendiği bir başlangıç eğitimidir. Çocukların işitsel hafıza ve ritim algılarını pekiştirirken bireysel odaklanma ve estetik duyarlılıklarını ileri taşımaktadır.

Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 16.00

  • - Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Yedi ila on iki yaş aralığındaki çocuklara diyafram nefesi, ses eğitimi ve doğru şarkı söyleme pratikleri sunan bir vokal atölyesidir. Miniklerin ses tınılarını keşfetmelerini sağlayarak topluluk önünde kendini ifade etme cesaretini ve sahne özgüvenini artırmaktadır.

Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 16.00

  • - Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Yedi ila on bir yaş çocukların neşeli Latin tınıları eşliğinde temel samba figürlerini ve beden ritmini öğrendiği dinamik bir aktivitedir. Çocukların motor koordinasyon, fiziksel esneklik ve müzikal uyum yeteneklerini hareketin enerjisiyle pekiştirmektedir.

Minik Yogiler / Çocuk Yoga Atölyesi

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi 13.00 ve 13 Eylül Pazar 15.00 seansları

  • - Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Dört ila altı yaş grubuna masallar ve hayvan hareketleri eşliğinde temel duruş ve gevşeme tekniklerini öğreten bir bedensel farkındalık çalışmasıdır. Çocukların zihinsel dinginlik kazanmasını sağlarken omurga sağlığı, denge kontrolü ve esneklik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

İBB Okula Dönüş Şenliği Yaratıcı Sanat Atölyeleri

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 16.00 - 19.00 saatleri arası

  • - Mekan: Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar ve Maltepe Sahil Etkinlik Alanı

  • - Açıklama: Taş boyama, maske tasarımı, çiçekçilik ve bileklik yapımı gibi farklı zanaat istasyonlarıyla çocuklara zengin üretim alanları sunulmaktadır. Ücretsiz olarak organize edilen bu masa çalışmaları, miniklerin el becerilerini geliştirirken akranlarıyla birlikte üretmenin sevincini yaşatmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 20.00 saatleri arası

  • - Mekan: Akasya AVM (Acıbadem - Üsküdar / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Gerçek bir kentin ölçeklendirilmiş minyatür kurgusu olan merkezde çocuklar onlarca farklı mesleği üniformalarıyla bizzat tatbik etmektedir. Rol oynama metodu sayesinde finansal okuryazarlık, sorumluluk alma ve ekip çalışması yetilerini eğlenceli bir ortamda deneyimlemektedirler.

İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Gösteri Seansları: 14.00 ve 16.30

  • - Mekan: Silahtarağa Mahallesi (Eyüpsultan / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Kapalı dev havuz kompleksinde eğitimli yunusların ve sevimli deniz memelilerinin sergilediği akrobatik hareketler izleyicilere sunulmaktadır. Deniz canlılarının zekâsını ve kabiliyetlerini yakından gören çocuklarda su altı yaşamına dair derin bir merak ve koruma bilinci gelişmektedir.

Vialand Tema Park

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 11.00 - 20.00 saatleri arası

  • - Mekan: Yeşilpınar (Eyüpsultan / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Farklı yaş gruplarına hitap eden tematik eğlence trenleri, su üniteleri ve masalsı sokaklarıyla devasa bir açık hava eğlence kompleksi oluşturmaktadır. Çocukların açık havada güvenle sosyalleşip heyecan dolu ünitelerde gün boyu fiziki enerjilerini atmalarına imkân tanımaktadır.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 21.00 saatleri arası

  • - Mekan: Metropol İstanbul AVM (Ataşehir / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Trambolin parkurları, tırmanma duvarları, sünger havuzları ve denge parkurlarıyla donatılmış geniş bir kapalı hareket alanıdır. Çocukların kaba motor kabiliyetlerini ve fiziksel reflekslerini eğlenceli engelleri aşarak güvenli şekilde geliştirmesini sağlamaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 18.30 saatleri arası

  • - Mekan: Göztepe Mahallesi (Kadıköy / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Tarihi bir ahşap köşkte sergilenen yüzlerce yıllık antika oyuncak koleksiyonu, dünya oyun kültürünün evrimini gözler önüne sermektedir. Çocuklar geçmiş dönemlerin hayal gücü ürünlerini incelerken ebeveynleriyle kuşaklar arası güçlü bir kültürel bağ kurmaktadır.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 19.00 saatleri arası

  • - Mekan: Hasköy Caddesi (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Sanayi, denizcilik, havacılık ve raylı ulaşım tarihine ait gerçek araçların yer aldığı açık ve kapalı alanlarıyla zengin bir teknik mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Gerçek denizaltı ve trenlerin içine giren minik kaşifler mühendislik ilkelerini ve makinelerin çalışma prensiplerini somut biçimde kavramaktadır.

Miniatürk (Minyatür Türkiye Parkı)

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 22.00 saatleri arası

  • - Mekan: Örnektepe Mahallesi, Sütlüce (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Türkiye ve Osmanlı coğrafyasının sembol mimari şaheserlerinin ölçekli maketlerini açık hava parkurunda bir araya getirmektedir. Çocuklar tarihi mirası kuşbakışı izleyip sesli rehber sistemleri eşliğinde eğlenceli bir kültür ve tarih turu gerçekleştirmektedir.

Müze Gazhane Çocuk ve Bilim Alanları

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, Müze Birimleri: 10.00 - 18.00, Açık Alanlar: 24 Saat Açık

  • - Mekan: Hasanpaşa (Kadıköy / Anadolu Yakası)

  • - Açıklama: Restore edilen tarihi gazhane yerleşkesinde kurulan interaktif Çocuk Bilim Merkezi ve İklim Müzesi, çocuklara eğlenceli deney alanları sunmaktadır. Trafiğe kapalı açık avluları sayesinde minikler bir yandan güvenle hareket ederken diğer yandan temel bilimsel olguları deneyimleyerek öğrenmektedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi (Çocuk Eğitim ve Etkileşim Alanı)

  • - Tarih ve Saat: 12 ve 13 Eylül Cumartesi - Pazar, 10.00 - 18.00 saatleri arası

  • - Mekan: Karaköy (Beyoğlu / Avrupa Yakası)

  • - Açıklama: Müzenin çağdaş koleksiyonlarının hemen yanında konumlanan özel etkileşim alanı, minikleri modern sanat akımlarıyla uygulamalı olarak tanıştırmaktadır. Usta sanatçıların yapıtlarından ilham alan çocuklar eğitmenler rehberliğinde kendi özgün sanatsal çizim ve kompozisyonlarını üretmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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