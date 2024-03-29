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İstanbul'da 4 Gün Sürecek Hava Kirliliği Alarmı! Toz Taşınımı Derken Bir de 6 İlde Hava Kirliliği Söz Konusu!

İstanbul'da 4 Gün Sürecek Hava Kirliliği Alarmı! Toz Taşınımı Derken Bir de 6 İlde Hava Kirliliği Söz Konusu!

hava durumu Hava Kirliliği
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.03.2024 - 09:01

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, karsız geçen geçen İstanbul'da bir tehlike daha söz konusu. Uzmanlar bir yandan bahar geldi derken bir yandan da toz taşınımı ve hava kirliliği uyarıları peş peşe geliyor. İstanbul ile birlikte 5 ilde daha azotdioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığı belirtiliyor. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da karsız geçen kışın ardından yeni tehlikeler kapıda! Bu kez İstanbul için hava kirliliği uyarısı geldi: 'Avrupa'da birinciyiz'

İstanbul'da karsız geçen kışın ardından yeni tehlikeler kapıda! Bu kez İstanbul için hava kirliliği uyarısı geldi: 'Avrupa'da birinciyiz'

Megakent'te ve Marmara Bölgesi'nde 4 gün sürecek olan kirlilik sağlık açısından tehlikeli düzeye ulaşabilir. Kirlilikten etkilenmemek için maske takılmalı.

Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, havadaki azotdioksit oranının artmasıyla 4 gün sürecek olan yoğun kirlilikten alerjisi olan vatandaşlar daha fazla etkilenebilir.

Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, havadaki azotdioksit oranının artmasıyla 4 gün sürecek olan yoğun kirlilikten alerjisi olan vatandaşlar daha fazla etkilenebilir.

Bu gibi durumlarda havada ağır bir kokunun olması ve bu durumun insanların boğazını yakması, gözlerde acı hissi ve nefes darlığı gibi sorunlar görülebileceği de hatırlatıldı.

İstanbul ile birlikte 5 ilimiz daha hava kirliliğinin etkisi altında!

İstanbul ile birlikte 5 ilimiz daha hava kirliliğinin etkisi altında!

Yoğun kirliliğin olduğu ve maske takılması önerildiği Marmara Bölgesi'nde yüksek risk atlındaki iller arasında İstanbul ile birlikte Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce de var.

İşte, Hava Forum tarafından sosyal medya platformu X tarafından yapılan o uyarı: 'Bu etkiler sizde var mı?👇

İşte, Hava Forum tarafından sosyal medya platformu X tarafından yapılan o uyarı: 'Bu etkiler sizde var mı?👇
twitter.com

Gelin bir de hava durumuna göz atalım👇

Uzmanlar yurdu etkisi altına alan toz taşınımı konusunda da uyardı: 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'

Uzmanlar yurdu etkisi altına alan toz taşınımı konusunda da uyardı: 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'

Havada asılı olan toz partikülleri solunum yolu hassasiyeti olanları olumsuz yönde etkiliyor. İHA'nın haberine göre Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özsaraç, 

'Bu havalar özellikle astım, KOAH ve kronik bronşiti olan hastalarda ciddi ataklara neden olabilmektedir. Bu süreçlerde dışarıdan eve gelindiğinde duş alınması koruyucu önlemler arasında yer alıyor. Diğer yandan kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH gibi özellikle nefes darlığıyla ilişkili hastalığı olanlar, kalp ve alerjik hastalığı olanların şikayetlerinin artması durumunda, geç kalmadan mutlaka bir uzmana başvurmaları gerek” açıklamasında bulundu.

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Peki, Bugün (29 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl?

Peki, Bugün (29 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın olması öngörülüyor. 

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kısımlarında sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülmesi bekleniyor. Güneybatı bölgelerimizde ise toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Ege kıyıları toz taşınımına, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dağlık kesimleri ise çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Ege kıyıları toz taşınımına, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dağlık kesimleri ise çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde, atmosferdeki toz partiküllerinin hareketi sebebiyle toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, görüş mesafesini azaltabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir. 

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat edecek olan vatandaşlarımızın çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

İstanbul'da Hava Nasıl?

İstanbul'da Hava Nasıl?

İstanbul'da hava sıcaklıkları gün içerisinde 20 dereceye kadar ulaşırken parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 

Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde parçalı bulutlu bir gün geçmesi beklenirken, İzmir'de hava sıcaklıkları gün içerisinde 24 dereceye kadar ulaşabilir.

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