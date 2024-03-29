İstanbul'da 4 Gün Sürecek Hava Kirliliği Alarmı! Toz Taşınımı Derken Bir de 6 İlde Hava Kirliliği Söz Konusu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın olması öngörülüyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kısımlarında sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülmesi bekleniyor. Güneybatı bölgelerimizde ise toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.