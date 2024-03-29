İstanbul'da 4 Gün Sürecek Hava Kirliliği Alarmı! Toz Taşınımı Derken Bir de 6 İlde Hava Kirliliği Söz Konusu!
İstanbul'da 4 Gün Sürecek Hava Kirliliği Alarmı! Toz Taşınımı Derken Bir de 6 İlde Hava Kirliliği Söz Konusu!
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, karsız geçen geçen İstanbul'da bir tehlike daha söz konusu. Uzmanlar bir yandan bahar geldi derken bir yandan da toz taşınımı ve hava kirliliği uyarıları peş peşe geliyor. İstanbul ile birlikte 5 ilde daha azotdioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığı belirtiliyor.
İşte, detaylar...
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İstanbul'da karsız geçen kışın ardından yeni tehlikeler kapıda! Bu kez İstanbul için hava kirliliği uyarısı geldi: 'Avrupa'da birinciyiz'
Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, havadaki azotdioksit oranının artmasıyla 4 gün sürecek olan yoğun kirlilikten alerjisi olan vatandaşlar daha fazla etkilenebilir.
İstanbul ile birlikte 5 ilimiz daha hava kirliliğinin etkisi altında!
İşte, Hava Forum tarafından sosyal medya platformu X tarafından yapılan o uyarı: 'Bu etkiler sizde var mı?👇
Uzmanlar yurdu etkisi altına alan toz taşınımı konusunda da uyardı: 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'
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Peki, Bugün (29 Mart Cuma Günü) Hava Nasıl?
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Ege kıyıları toz taşınımına, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dağlık kesimleri ise çığ tehlikesine karşı uyarıldı.
İstanbul'da Hava Nasıl?
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