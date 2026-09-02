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İstanbul Boğazı'nda Yan Yana İki Ayrı Tur Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul Boğazı'nda Yan Yana İki Ayrı Tur Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 11:35
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Enis Ertik isimli bir Instagram kullanıcısının kaydettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Boğaz’daki tur teknelerinden birinde mayo ve bikini giymiş gençler dans ederken, hemen yakındaki başka bir teknenin güvertesinde bir grup vatandaşın namaz kılması çokça konuşuldu.

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O görüntüler böyle kaydedildi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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