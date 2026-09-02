İstanbul Boğazı'nda Yan Yana İki Ayrı Tur Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Enis Ertik isimli bir Instagram kullanıcısının kaydettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Boğaz’daki tur teknelerinden birinde mayo ve bikini giymiş gençler dans ederken, hemen yakındaki başka bir teknenin güvertesinde bir grup vatandaşın namaz kılması çokça konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O görüntüler böyle kaydedildi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın