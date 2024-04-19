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İsrail’den İran’a Saldırı: Nükleer Tesisin Bulunduğu Kentte Patlama Sesleri Yükseldi

İsrail’den İran’a Saldırı: Nükleer Tesisin Bulunduğu Kentte Patlama Sesleri Yükseldi

İran İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 08:12

İran’ın, askeri tesisler ile birlikte nükleer tesislerin de bulunduğu İsfahan kentinde gece saatlerinde patlama sesleri yükseldi. İsrail, saldırıları resmi olarak üstlenmese de Amerikan CBS News kanalına konuşan 2 ABD yetkilisi, saldırının İsrail tarafından yapıldığını açıkladı.

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İran, İsrail’in Irak’taki büyükelçiliğinde görevli kişileri öldürmesi sonrasında tarihinde ilk kez İsrail’e kendi topraklarında saldırı düzenlenmişti.

İran, İsrail’in Irak’taki büyükelçiliğinde görevli kişileri öldürmesi sonrasında tarihinde ilk kez İsrail’e kendi topraklarında saldırı düzenlenmişti.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi yapılan saldırılarda, İran topraklarından İsrail’e kamikaze drone ve füze fırlatılmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi yapılan saldırılarda, İran topraklarından İsrail’e kamikaze drone ve füze fırlatılmıştı.

İsrail ise İran’ın saldırısına bu gece cevap vererek İsfahan kentine füze gönderdi.

İsrail ise İran’ın saldırısına bu gece cevap vererek İsfahan kentine füze gönderdi.

İran medyası, cuma sabahı erken saatlerde İsfahan kenti çevresinde patlamalar duyulduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından da üç insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

İran medyası, cuma sabahı erken saatlerde İsfahan kenti çevresinde patlamalar duyulduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından da üç insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Patlamalar sonrasında İran’da uçuşlar kısa süreliğine askıya alınırken, yetkililer kentte bulunan nükleer tesisin de güvende olduğunu açıkladı.

Patlamalar sonrasında İran’da uçuşlar kısa süreliğine askıya alınırken, yetkililer kentte bulunan nükleer tesisin de güvende olduğunu açıkladı.

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