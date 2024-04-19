İsrail’den İran’a Saldırı: Nükleer Tesisin Bulunduğu Kentte Patlama Sesleri Yükseldi
İsrail’den İran’a Saldırı: Nükleer Tesisin Bulunduğu Kentte Patlama Sesleri Yükseldi
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İran, İsrail’in Irak’taki büyükelçiliğinde görevli kişileri öldürmesi sonrasında tarihinde ilk kez İsrail’e kendi topraklarında saldırı düzenlenmişti.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi yapılan saldırılarda, İran topraklarından İsrail’e kamikaze drone ve füze fırlatılmıştı.
İsrail ise İran’ın saldırısına bu gece cevap vererek İsfahan kentine füze gönderdi.
İran medyası, cuma sabahı erken saatlerde İsfahan kenti çevresinde patlamalar duyulduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından da üç insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Patlamalar sonrasında İran’da uçuşlar kısa süreliğine askıya alınırken, yetkililer kentte bulunan nükleer tesisin de güvende olduğunu açıkladı.
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