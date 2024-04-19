İsrail’den İran’a Saldırı: Nükleer Tesisin Bulunduğu Kentte Patlama Sesleri Yükseldi

İran’ın, askeri tesisler ile birlikte nükleer tesislerin de bulunduğu İsfahan kentinde gece saatlerinde patlama sesleri yükseldi. İsrail, saldırıları resmi olarak üstlenmese de Amerikan CBS News kanalına konuşan 2 ABD yetkilisi, saldırının İsrail tarafından yapıldığını açıkladı.