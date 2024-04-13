İran'ın İsrail'e Savaş Başlatması Bitcoin'i de Vurdu: Bitcoin'de Büyük Düşüş Yaşandı
İran'ın İsrail'e Savaş Başlatması Bitcoin'i de Vurdu: Bitcoin'de Büyük Düşüş Yaşandı
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İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından kripto para piyasaları altüst oldu.
Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.
Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.
Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.
Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı.
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1 kerede iran dediğini yapar umarım. iseailde anyayı konyayı anlar.hoş 2 side aynı bokun laciverti.
alt coinleri yazin asıl haber orda yuzde 30 düşüşler var
Yarın TL yine savaşa giren ülkelerin parasından daha hızlı değer kaybeder. Bknz. Rusya Ukrayna'daki enflasyonu katlayan Türkiyedeki enflasyon. O da TUIK'in n... Devamını Gör