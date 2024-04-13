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İran'ın İsrail'e Savaş Başlatması Bitcoin'i de Vurdu: Bitcoin'de Büyük Düşüş Yaşandı

İran'ın İsrail'e Savaş Başlatması Bitcoin'i de Vurdu: Bitcoin'de Büyük Düşüş Yaşandı

bitcoin israil filistin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.04.2024 - 00:32

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatması kripto para piyasalarını da olumsuz yönde etkiledi. Saldırı haberinin ardından Bitcoin'de ciddi derecede düşüş yaşandı.

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İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından kripto para piyasaları altüst oldu.

İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından kripto para piyasaları altüst oldu.

Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı.

Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı.
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Nokta virgül

1 kerede iran dediğini yapar umarım. iseailde anyayı konyayı anlar.hoş 2 side aynı bokun laciverti.

dodi bodi

alt coinleri yazin asıl haber orda yuzde 30 düşüşler var

Tahir GÖÇER

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