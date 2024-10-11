İsmail Saymaz: “MHP’li Yönetici, Oğullarıyla Birlikte Göçmen Kaçırıyormuş”

“Türkiye’nin en sansasyonel göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı davası şu an Çanakkale’de görülüyor.

Hatırlayacaksınız. Bu köşede kaleme almıştım. Özetleyeyim. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in Yunanistan’a iltica eden büyük oğlu Cihanay, burada PKK’lılarla göçmen kaçakçılığına başlıyor. Kaçakçılığın Türkiye ayağını Güven Adıgüzel’in küçük oğlu Tunahan organize ediyor.”

Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesi’nde göçmen kaçakçılığından Adıgüzel, Gürevin, Ketenci ve Engin ile Yunan kaptanlar Ninos Georgios ve Stamatios Skourlis’e dava açıldı. Üç duruşma görüldü. Son duruşma 29 Eylül’deydi. Etkin pişman olmak istediğini vurgulayan Gürevin, itiraflarda bulundu. Gürevin, Çanakkale’ye Adıgüzel tarafından getirildiklerini kaydederek, şunları söylüyor:

“Gelirken yapacağımız işi biliyorduk. Bu kişileri göçmen kabul ediyorduk, aramızda böyle bir konuşma geçmişti.” Gürevin, o gün beş kişi olduklarını itiraf ediyor.

Beşinci kişinin adını Atakan Ateş olduğunu anlatıyor.

Ateş’in limanda gözcülük yaptığını ifade ederek, şöyle diyor: “İstanbul'dan beş kişi geldik. Beşinci kişi Atakan Ateş’tir. Limana giden yolun başında gözcülük yapmaktaydı. Jandarma geldiğinde haber verecekti.”

Gürevin, ifadesinde, Tunahan Adıgüzel’in telefonda Yunanistan’daki ağabeyi Cihanay’la konuştuğunu kaydediyor. Babası Güven Adıgüzel’in de Çanakkale’de limanda olduğunu açıklayan Gürevin, şunları söylüyor:

“Tunahan’ın babasının olayla ilgili konuşmasına şahit olmadım. Limanda olması nedeniyle onun da olayla ilgilisinin olduğunu düşünüyorum. Alınacak paradan pay alacağına ilişkin bir şey duymadım.”

Gürevin, şöyle devam ediyor:

“Tunahan’ın babası da basasının şoförü de makam arabasındaydı. Babasının şoförünün ismini bilmiyorum. Tunahan’ın babası şahısları gidecekleri yere götürmek üzere aracına aldı.”