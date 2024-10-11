İsmail Saymaz: “MHP’li Yönetici, Oğullarıyla Birlikte Göçmen Kaçırıyormuş”
İsmail Saymaz: “MHP’li Yönetici, Oğullarıyla Birlikte Göçmen Kaçırıyormuş”
Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/kiliseye...
MHP İstanbul İl Yöneticisi Güven Adıgüzel'in göçmen kaçakçılığından tutuklanan oğlu Tunahan Adıgüzel'in davasında şok bir gelişme yaşandı.
Davanın sanıklarından Atakan Gürevin, itirafçı oldu ve MHP yöneticisi Güven Adıgüzel'in de göçmen nakilleri esnasında limanda olduğunu, aracıyla göçmenleri taşıdığını ve bu nedenle kendisinin de işin içinde olduğunu iddia etti.
İşte İsmail Saymaz’ın bugün köşesine taşıdığı, gündeme bomba gibi düşen haberinden detaylar…
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Terör örgütü PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanan Tunahan Adıgüzel'in babası, MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel, geçtiğimiz dönemde partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü köşesinde, davanın sanıklarından Atakan Gürevin, itirafçı olduğunu ve MHP yöneticisi Güven Adıgüzel'in de göçmen nakilleri esnasında limanda olduğunu, aracıyla göçmenleri taşıdığını ve bu nedenle kendisinin de işin içinde olduğunu söylediğini yazdı.
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İşte İsmail Saymaz’ın köşe yazısından bir bölüm:
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