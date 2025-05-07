İskoçya'da Haftalardır Süren Düşük Frekanslı Uğultunun Sebebi Nedir?

Bu tarz sesler genellikle bir motorun veya büyük makinelerin çıkardığı titreşimlere benzetiliyor. İlginç olan ise yapılan tüm araştırmalarda bu sesin adanın merkezinden gelmediğinin ortaya çıkması.

Adanın çevresindeki limanlar, rüzgar türbinleri ve altyapı tesisleri gibi potansiyel kaynaklar incelendi ancak hiçbirinde bu frekansa rastlanmadı. Sesin özellikle doğu kıyısında daha güçlü hissedilmesi, uzmanların dikkatini adanın dışındaki deniz bölgesine çekti. Bu da akıllara deniz altı makineleri veya başka bir deniz kaynaklı etkenin olabileceği ihtimalini getiriyor.