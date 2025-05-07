İskoçya'da Haftalardır Süren Düşük Frekanslı Uğultunun Sebebi Nedir?
İskoçya’nın sessizliğiyle bilinen Lewis Adası’nda son dönemde işler biraz karıştı. Adanın dört bir yanından yükselen gizemli bir uğultu gündemden düşmüyor. Yerel halk bu sesin nereden geldiğini çözmeye çalışırken kafa karışıklığı da büyüyor. Çünkü bu sesin kaynağı da meçhul. Durum böyle olunca herkesin aklına sebebinin ne olduğu geliyor. Gelin, bilim insanları ne demiş bakalım.
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Lewis Adası’nda kaydedilen gizemli uğultu, yaklaşık 50 Hz frekansında düşük bir titreşim olarak tanımlanıyor.
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Bilimsel teoriler ne diyor peki?
Yerel yönetim ve çevresel sağlık ekipleri şu anda kapsamlı bir araştırma yürütüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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