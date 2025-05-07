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İskoçya'da Haftalardır Süren Düşük Frekanslı Uğultunun Sebebi Nedir?

İskoçya'da Haftalardır Süren Düşük Frekanslı Uğultunun Sebebi Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 22:15

İskoçya’nın sessizliğiyle bilinen Lewis Adası’nda son dönemde işler biraz karıştı. Adanın dört bir yanından yükselen gizemli bir uğultu gündemden düşmüyor. Yerel halk bu sesin nereden geldiğini çözmeye çalışırken kafa karışıklığı da büyüyor. Çünkü bu sesin kaynağı da meçhul. Durum böyle olunca herkesin aklına sebebinin ne olduğu geliyor. Gelin, bilim insanları ne demiş bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Lewis Adası’nda kaydedilen gizemli uğultu, yaklaşık 50 Hz frekansında düşük bir titreşim olarak tanımlanıyor.

Lewis Adası’nda kaydedilen gizemli uğultu, yaklaşık 50 Hz frekansında düşük bir titreşim olarak tanımlanıyor.

Bu tarz sesler genellikle bir motorun veya büyük makinelerin çıkardığı titreşimlere benzetiliyor. İlginç olan ise yapılan tüm araştırmalarda bu sesin adanın merkezinden gelmediğinin ortaya çıkması. 

Adanın çevresindeki limanlar, rüzgar türbinleri ve altyapı tesisleri gibi potansiyel kaynaklar incelendi ancak hiçbirinde bu frekansa rastlanmadı. Sesin özellikle doğu kıyısında daha güçlü hissedilmesi, uzmanların dikkatini adanın dışındaki deniz bölgesine çekti. Bu da akıllara deniz altı makineleri veya başka bir deniz kaynaklı etkenin olabileceği ihtimalini getiriyor.

Bilimsel teoriler ne diyor peki?

Bilimsel teoriler ne diyor peki?

Bu tarz düşük frekanslı uğultular dünya genelinde pek çok kez kaydedildi ve her seferinde farklı teoriler gündeme geldi. Lewis Adası’ndaki durum için öne çıkan ilk teori, sesin insan yapımı bir kaynaktan geldiği yönünde. Uzmanlar, denizde çalışan büyük makineler veya enerji altyapısına ait ekipmanların bu tarz sesler çıkarabileceğini belirtiyor. Uğultunun sürekli devam etmesi, zaman zaman kullanılan makinelerden değil, kesintisiz çalışan bir kaynaktan geldiğini düşündürüyor. 

Bazı araştırmacılar, bu sesin okyanustaki deniz canlılarını bile etkileyebileceğini öne sürüyor.

Yerel yönetim ve çevresel sağlık ekipleri şu anda kapsamlı bir araştırma yürütüyor.

Yerel yönetim ve çevresel sağlık ekipleri şu anda kapsamlı bir araştırma yürütüyor.

Sesin kaynağını bulmak için hem kara hem deniz üzerinden ölçümler yapılmaya devam ediyor. Daha önce Kuzey İrlanda ve Kanada gibi yerlerde de benzer uğultular kaydedilmişti ve bazıları çözüme ulaştı, bazıları ise gizemini korudu.

Lewis Adası’nda yaşanan olayın, nasıl sonuçlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak uzmanlar bu tarz seslerin genellikle insan yapımı olduğuna işaret ediyor ve araştırmaların kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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