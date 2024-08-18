İsimleri Maçkolik'ten Bulduğunu Açıklamıştı: Giray Altınok 'Prens' İçin Macar Futbolcuların Peşine Düştü!

Prens'le iki sezonu geride bırakan Giray Altınok, dizideki isimleri Maçkolik'teki futbolculardan bulduğunu açıklamıştı. 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken yine isim aradığını söyleyen ünlü oyuncu paylaşımıyla kahkaha attırdı.