İsimleri Maçkolik'ten Bulduğunu Açıklamıştı: Giray Altınok 'Prens' İçin Macar Futbolcuların Peşine Düştü!
İsimleri Maçkolik'ten Bulduğunu Açıklamıştı: Giray Altınok 'Prens' İçin Macar Futbolcuların Peşine Düştü!
Prens'le iki sezonu geride bırakan Giray Altınok, dizideki isimleri Maçkolik'teki futbolculardan bulduğunu açıklamıştı. 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken yine isim aradığını söyleyen ünlü oyuncu paylaşımıyla kahkaha attırdı.
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BluTV'de yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi elde eden Prens, bu ilginin karşılığını da fazlasıyla veriyor.
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İki sezon boyunca Bongomya'nın bir ferdi gibi hissettiğimiz dizide Vahşi Kelebek'in başına gelmeyen kalmamıştı.
Her bir karakterine ayrı vurulduğumuz dizide tüm bu isimler nasıl bulundu diye düşünürken, dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok tüm isimleri Maçkolik'ten bulduğunu açıklamıştı.
İkinci sezonda öğrendiğimiz bu bilginin üstüne üçüncü sezonu heyecanla beklerken, dizinin bir diğer senaristi ve Elçi Sangu'su Kerem Özdoğan'dan bir paylaşım geldi.
"İnsanlar sezon bekliyor. Bu elinde telefon cakcuk takılıyor. Yazıklar olsun" diyen Kerem Özdoğan'a Giray Altınok'tan cevap gecikmedi.
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"Macar erkek ismi aradığımı biliyor ha" diyen Altınok, Maçkolik'te gezindiğinin sinyallerini bir kez daha verdi.
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