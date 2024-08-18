Sadece Oldlar Bilir! En Unutulmaz 18 Çizgi Film
Sadece Oldlar Bilir! En Unutulmaz 18 Çizgi Film
Bir zamanlar hepimiz televizyonun karşısına geçip heyecan içinde favori çizgi filmimizin başlamasını beklemişizdir. Ama dikkat edin, çünkü eğer bu çizgi filmleri sevdiğinizi söylerseniz istemeden yaşınızı ele verebilirsiniz.
İşte, zamane çocuklarının bilmediği ama bir devrin hayranı olduğu en unutulmaz çizgi filmler!
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1. He-Man ve Kainatın Hakimleri
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2. Tom ve Jerry
3. Şirinler
4. Looney Tunes
5. Heidi
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6. Transformers
7. Scooby-Doo
8. Jetgiller
9. Taş Devri
10. DuckTales (Varyemez Amca)
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11. Pokemon
12. Şeker Kız Candy
13. Ay Savaşçıları
14. Pembe Panter
15. Müfettiş Gadget
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