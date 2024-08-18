Sadece Oldlar Bilir! En Unutulmaz 18 Çizgi Film

Bir dönemin çocuklarında dışarı çıkıp Pokemon avlama, yükseklerden atlama ve hatta kendini Pokemon sanma gibi sanrılara neden olan başka bir seri daha olmayabilir. Çünkü Pokemon evreni o kadar özel ve farklıydı ki ilk yayınladığı tarihten yıllar sonra bile, dünya genelinde insanları telefon uygulaması ile sokaklara dökmeyi başardı. Ash'in Pikachu ile kurduğu arkadaşlık ilişkisi ve her yeni Pokemon'la karşılaştıklarında Pokedex'ten gelen bilgilendirici mesajlar hangimizi heyecanlandırmadı ki?