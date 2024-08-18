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Sadece Oldlar Bilir! En Unutulmaz 18 Çizgi Film

etiket Sadece Oldlar Bilir! En Unutulmaz 18 Çizgi Film

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 13:01

Bir zamanlar hepimiz televizyonun karşısına geçip heyecan içinde favori çizgi filmimizin başlamasını beklemişizdir. Ama dikkat edin, çünkü eğer bu çizgi filmleri sevdiğinizi söylerseniz istemeden yaşınızı ele verebilirsiniz.

İşte, zamane çocuklarının bilmediği ama bir devrin hayranı olduğu en unutulmaz çizgi filmler!

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1. He-Man ve Kainatın Hakimleri

He-Man 1980'lerin ikonik çizgi filmleri arasında. Haliyle bu çizgi filme aşina olmak için biraz yaşınız olması gerekli. Kılıcını göğe kaldırıp 'Gölgelerin gücü adına, güç bende artık!' diye bağıran He-Man, kainatı korumak için karanlıklarla savaşır. Arkadaşları Teela, Orko ve Eternia ile birlikte atıldığı maceraların her biri cesaret ve dostluk gibi değerler öğretir.

2. Tom ve Jerry

Tom ve Jerry'nin bitmek bilmeyen maceralarına aşina olmanız için aslında 'old' kategorisinde olmanız gerekmez. Çünkü dünya çapında popüler olan, üstüne sayısız animasyon filmi çekilen bu seri hala çizgi film dünyasının en bilindik işlerinden biri. Biri kedi biri fare olan iki karakter arasındaki komik maceralar ve kovalamacalar, kimi zaman düşmanlığa kimi zaman ise kopmaz arkadaşlığa işaret ediyor. 😎

3. Şirinler

'Eğer uslu bir çocuk olursanız, siz de bir gün Şirinler'i görebilirsiniz' sözleriyle açılan Şirinler, bir dönemin çocuklarında imkansız bir hayale neden oldu. Özellikle pikniğe gittiğinde ufak Şirinler görme hayaliyle tutuşan çocuklardan biri olduğunuzu hatırlıyorsanız, evet doğum yılınızı ele verdiniz. Bu hayal hiçbir zaman gerçek olamamış olsa da; Şirinler köyünün mutluluğu, Şirin Baba'nın bilgeliği, Şirine'nin güzelliği, Gargamel'in kötülükleri ve daha niceleri hepimize güzel anılar bıraktı. 💙

4. Looney Tunes

Bir başladı mı üst üste Bugs Bunny, Tweety, Daffy Duck, Yosemite Sam, Road Runner, Tazmanya Canavarı ve daha nice karaktere yer veren Looney Tunes'u kim unutabilir ki? Her karakterin kendine has yapısıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Looney Tunes saatleri, günün en eğlenceli ve kahkaha dolu saatleri arasındaydı.

5. Heidi

Heidi denilince insanın yüzünce gülücükler açmaması mümkün değil. Alp'lerdeki dedesi ile birlikte yaşadığı sade fakat mutlu hayat, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Clara ile yakınlığı ve Peter ile dağlarda keçi kovalayışı hala gözlerimizin önünde. Heidi'nin yaşadığı birçok serüven ile bir döneme damgasını vurduğu kesin. ☀️

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6. Transformers

Transformers'ın ileri düzey görselleştirmelerle oluşturulmuş bir sinema serisi olmadığını öğrenmek bazılarını belki üzecektir. Ama bu ikonik serinin ilk hali 1980'li yıllarda yayınlanan bir çizgi filmdi. İyi robotlar Autobotlar ve kötü robotlar Deceptionlar, o dönemi hatırlayanlar için aksiyon dolu sahnelere sahipti ve kendi döneminde de ileri teknoloji kabul ediliyordu.

7. Scooby-Doo

Gizemli olayları çözmek için bir araya gelen eğlenceli Scooby-Doo grubu da bir zamanların popüler çizgi filmlerinden. Korkaklığına rağmen bu ekibin bir parçası olan köpek Scooby-Doo ise tıpkı kendi gibi her şeyden korkan Shaggy ile birlikte olayları çözmede kilit görev görüyordu. Korkuturken eğlendiren, bir yandan da etrafta garip olaylar olsun isteği uyandıran bu seri, unutulmayacak yapımlar arasında. 👻

8. Jetgiller

Jetgiller gibi ikonik bir çizgi seri hala yapılmadı diyebiliriz. Çünkü kendi döneminde görüntülü konuşma, hologram ve robot teknolojisi gibi modern dünyada kullanılan birçok teknolojiyi normal kabul ediyordu. Elbette uçan arabalar ve uzay sporları henüz gerçekleşmedi ama Jetgiller modern araç gereçle dolu evreniyle hepimizi büyülemeyi başardı.

9. Taş Devri

Jetgiller'in tam aksine çok daha ilkel bir dünyaya kapılarını aralayan Taş Devri de en az onun kadar ikonikti. Adı üstüne 'Taş Devri' dönemlerinde geçen çizgi film, Fred ve Barney'in komik maceralarını anlatıyordu. Onların eşi Wilma ve Betty, çocukları Çakıl ve Bambam, dinozorları Dino ve Hoppi de bu eğlenceli hikayenin ana parçalarındandı.

10. DuckTales (Varyemez Amca)

Çoğu kişi için Looney Tunes bir efsane olsa da ondaki Donald Duck karakterine benzeyen bir çizgi seri daha vardı. Pek fazla kişinin bilmediği Disney imzalı DuckTales, çizim olarak Donald Duck'ı andırsa da bambaşka bir karakter sergiliyordu. Zengin ama pinti Varyemez Amca'nın yeğenleriyle birlikte çıktığı hazine avları oldukça eğlenceli ve heyecanlıydı.

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11. Pokemon

Bir dönemin çocuklarında dışarı çıkıp Pokemon avlama, yükseklerden atlama ve hatta kendini Pokemon sanma gibi sanrılara neden olan başka bir seri daha olmayabilir. Çünkü Pokemon evreni o kadar özel ve farklıydı ki ilk yayınladığı tarihten yıllar sonra bile, dünya genelinde insanları telefon uygulaması ile sokaklara dökmeyi başardı. Ash'in Pikachu ile kurduğu arkadaşlık ilişkisi ve her yeni Pokemon'la karşılaştıklarında Pokedex'ten gelen bilgilendirici mesajlar hangimizi heyecanlandırmadı ki?

12. Şeker Kız Candy

Duygusal ve romantik serilerden olan Şeker Kız Candy, aslında ilerleyen bölümlerde nostaljik bir dram hikayesine dönüşmüştü. Şimdi yapılsa o yaştaki çocuklar üzerinde bırakacağı etki sebebiyle epey tartışmalara sebep olacak olan Cany, ölen sevgilileri geride bırakmak ve yetim olmanın getirdiği dezavantajları atlatmak için neler yaşamadı neler!

13. Ay Savaşçıları

Japon animelerinin resmen hayatımıza girdiği an Ay Savaşçıları dönemine kadar uzanır. Ana karakter ve aynı zamanda Ay Savaşçısı olan Usagi, sakarlıkları ve düşüncesizliğiyle izleciyi sinir etmiş olsa da, gün sonunda dünyayı kurtarmayı başardı. Efsane dönüşüm çizimlerine sahne olan seri, bir grup gezegen savaşçısının güçlerini birleştirmesi ve yakışıklı fakat gizemli prensin kimliğinin açıklanmasıyla bambaşka bir seviyeye evrildi.

14. Pembe Panter

Pembe Panter'i bilmeyenler bile onunla özdeşleşmiş ikonik müziği kesin duymuştur. Pespembe haliyle izleyicide sempati uyandıran ana karakter, sakarlıklarıyla ve içine düştüğü komik durumlarla ünlüydü. Bu serinin, üstünde herhangi bir konuşma veya replik olmamasına rağmen 7'den 70'e herkesi ekrana bağladığı kesin.

15. Müfettiş Gadget

Tıpkı Pembe Panter gibi dedektif olan Müfettiş Gadget, akla hayale gelmeyen teknolojik aletlere sahipti. Bu nedenle çocukların hayal gücünü zenginleştiren sevdiği bir karakterdi. Bir hayli imkanı olmasına rağmen kimi zaman fazla düşünmeden hareket etmesi onu oldukça komik durumlara sokuyordu. Ama bu durum, kimilerinin ona olan sevgisini artırıyor kimilerini ise kendinden uzaklaştırıyordu.

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16. Rugrats

Bir zamanlar Nickelodeon, ardından Jetix'te yayınlanan Rugrats, ekranlarda çok kısa süre kaldı. Bu nedenle onu bilmeyenlerin sayısının daha fazla olması normal. Ebeveynler etraftayken normal davranan bebeklerin, yalnız kaldıklarında kendi aralarında konuşmalarına, oynamalarına ve baya zeki çıkarımlarda bulunmalarına hepimiz şaşırmıştık.

17. Hey Arnold

Arnold'ı biliyorsanız, onun yaşadığı harika çatı katı dairesini de biliyorsunuzdur. Amerikan futbol topu şeklindeki kafası, teknolojik araç gereçlere sahip apartmanı ve arkadaşlarıyla yaşadığı komik hikayelerle Arnold da bir dönemin çocukları üzerinde büyük hayranlık uyandırmıştı.

18. Bir Varmış Bir Yokmuş

Bu biraz zor bilinen çizgi filmlerden biri. Çocuklara eğlenceli şekilde tarih, bilim ve sanat öğretme mantığına dayanan Fransız yapım seri, rakipleri kadar yüksek izleme oranlarına sahip değildi. Ama dişlerin nasıl çürüdüğünden gün isimlerinin nasıl çıktığına veya kıtaların nasıl keşfedildiğine kadar hepimize önemli şeyler öğretmişti.

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