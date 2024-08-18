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'Emily in Paris'ten 'Alien: Romulus' Filmine Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları

'Emily in Paris'ten 'Alien: Romulus' Filmine Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 14:31

Merhabalar. Bu hafta da X/Twitter aleminin en komik, en ilginç dizi ve film tweetleriyle karşınızdayız. Herkese keyifli okumalar.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. +1

2. +1
twitter.com

3. Denis Villeneuve duy sesimizi...

3. Denis Villeneuve duy sesimizi...
twitter.com

4. "10 yıl geçti ve sadece 3 adım attı"

4. "10 yıl geçti ve sadece 3 adım attı"
twitter.com

5. Zendaya bunu beğenmedi:

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6. Bunu her gördüğümde gülüyorum:

6. Bunu her gördüğümde gülüyorum:
twitter.com

7. Sex and the City'cilerin gözleri yaşlı:

7. Sex and the City'cilerin gözleri yaşlı:
twitter.com

8. Daha iyi anlatılamazdı:

9. Tyrion'un esmer halini de mi görecekti bu gözler?

9. Tyrion'un esmer halini de mi görecekti bu gözler?
twitter.com

10. Batman'in değişimi gözlerden kaçmamış...

10. Batman'in değişimi gözlerden kaçmamış...
twitter.com
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11. Ali Sunal bu adamı git bul!

11. Ali Sunal bu adamı git bul!
twitter.com

12. "Paris'te olmayı hak eden tek Emily"

12. "Paris'te olmayı hak eden tek Emily"
twitter.com

13. Sinefillik ölmemiş...

13. Sinefillik ölmemiş...
twitter.com

14. Haftaya görüşmek üzere...

14. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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