'Emily in Paris'ten 'Alien: Romulus' Filmine Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları
'Emily in Paris'ten 'Alien: Romulus' Filmine Haftanın Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları
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1. Başlıyoruz!
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2. +1
3. Denis Villeneuve duy sesimizi...
4. "10 yıl geçti ve sadece 3 adım attı"
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6. Bunu her gördüğümde gülüyorum:
7. Sex and the City'cilerin gözleri yaşlı:
9. Tyrion'un esmer halini de mi görecekti bu gözler?
10. Batman'in değişimi gözlerden kaçmamış...
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11. Ali Sunal bu adamı git bul!
12. "Paris'te olmayı hak eden tek Emily"
13. Sinefillik ölmemiş...
14. Haftaya görüşmek üzere...
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