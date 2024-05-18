İşi Gücü Bırakıp Okumanız Gereken Twitter'da Yazılmış Film Tadında 13 Flood
İşi Gücü Bırakıp Okumanız Gereken Twitter'da Yazılmış Film Tadında 13 Flood
Twitter'a seri tweet atmayı kim akıl ettiyse Allah ondan razı olsun. Sayesinde 140 karakterin çok daha fazlasını görüp bazı Twitter kullanıcılarının komik, duygusal ve sıradışı hikayelerini okuma şansına sahip oluyoruz. Sitenin ziyaretçilerinin de epey ilgisini çeken bu mini hikayeleri sizin için derledik.
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abisinin hakkini birakmayan kardes... kardesi gibi kardes...