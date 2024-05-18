İşi Gücü Bırakıp Okumanız Gereken Twitter'da Yazılmış Film Tadında 13 Flood

Twitter'a seri tweet atmayı kim akıl ettiyse Allah ondan razı olsun. Sayesinde 140 karakterin çok daha fazlasını görüp bazı Twitter kullanıcılarının komik, duygusal ve sıradışı hikayelerini okuma şansına sahip oluyoruz. Sitenin ziyaretçilerinin de epey ilgisini çeken bu mini hikayeleri sizin için derledik.