Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İşi Gücü Bırakıp Okumanız Gereken Twitter'da Yazılmış Film Tadında 13 Flood

İşi Gücü Bırakıp Okumanız Gereken Twitter'da Yazılmış Film Tadında 13 Flood

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.05.2024 - 16:53

Twitter'a seri tweet atmayı kim akıl ettiyse Allah ondan razı olsun. Sayesinde 140 karakterin çok daha fazlasını görüp bazı Twitter kullanıcılarının komik, duygusal ve sıradışı hikayelerini okuma şansına sahip oluyoruz. Sitenin ziyaretçilerinin de epey ilgisini çeken bu mini hikayeleri sizin için derledik.

1. Dünyanın en ilginç ev arkadaşıyla tanışın.

2. Mutlaka okumalısınız.

3. Anneliğin değeri gözünüzde daha da artacak.

4. Her zaman eğlence olmaz. Bazı hikayeler de bam telimize dokunmalı.

5. Uzun ama sürükleyici çok acayip bir anı.

6. Yurtdışından da hikayemiz var.

7. Bazı yazılar birçok sosyoloji kitabından daha çok şey öğretiyor.

8. Azmin hikayesi.

9. İçinizi ısıtacak bir hikaye.

10. Eğlence tam gaz!

11. Kardeş olmanın ne denli önemli olduğunu anlatan büyük bir mücadele.

12. Bazı hareketlerimizin hiç beklenmeyecek sonuçlar doğuracağını gösteren komik bir hikaye.

İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
114
52
9
8
7
6
5
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gaydırı guppak

abisinin hakkini birakmayan kardes... kardesi gibi kardes...