İşçilerin Molalarında Yanlışlıkla Keşfettiği Çay Şifa Deposu Çıktı!

Ülkemizdeki fındık üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Düzce'de fındık, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Her evde mutlaka bulunan ve severek tüketilen fındık, inşaat işçilerinin mola saatlerinde de tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Fakat işçiler, fındığın sadece içini yemekle kalmıyor! Şantiyedeki dinlenme sürelerinde yörenin bu meşhur lezzetini tüketen işçiler, fındığın kabuğunu da kullanıyor.

İşçiler, kırdıkları fındıkların kabuklarını çöpe atmak yerine demliklerde kaynatıyor. Elde edilen çay, kokusu ve aromasıyla yorgunluk atıyor, çalışanlara enerji veriyor.

İnşaat yetkililerinden Osman Yiğit, şantiyede mola saatlerinde fındık tüketirken kabukları kaynatma fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, 'Bir gün inşatta fındık yerken, 'Kabuğundan da çay yapalım, deneyelim' dedik. Onu da çay yaparak içmeye başladık. Tadı da çok güzel' dedi.