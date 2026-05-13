İşçilerin Molalarında Yanlışlıkla Keşfettiği Çay Şifa Deposu Çıktı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 11:31

Türkiye'nin önde gelen fındık üretim merkezlerinden biri olan Düzce'de çalışan inşaat işçileri, hem yararlı hem de uygun fiyatlı bir çay keşfetti. Fındık kabuğu çayını şantiye ortamına taşıyan işçiler, bu çayla molalarına bir farklılık katıyor. Normal şartlarda çöpe giden fındık kabukları, değerlendirilmiş oluyor. Ayrıca fındık kabuğu çayının oldukça faydalı olduğu da belirtiliyor.

Fındık kabuğu çayını keşfettiler, şimdi tiryakisi oldular.

Ülkemizdeki fındık üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Düzce'de fındık, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Her evde mutlaka bulunan ve severek tüketilen fındık, inşaat işçilerinin mola saatlerinde de tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Fakat işçiler, fındığın sadece içini yemekle kalmıyor! Şantiyedeki dinlenme sürelerinde yörenin bu meşhur lezzetini tüketen işçiler, fındığın kabuğunu da kullanıyor.

İşçiler, kırdıkları fındıkların kabuklarını çöpe atmak yerine demliklerde kaynatıyor. Elde edilen çay, kokusu ve aromasıyla yorgunluk atıyor, çalışanlara enerji veriyor.

İnşaat yetkililerinden Osman Yiğit, şantiyede mola saatlerinde fındık tüketirken kabukları kaynatma fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, 'Bir gün inşatta fındık yerken, 'Kabuğundan da çay yapalım, deneyelim' dedik. Onu da çay yaparak içmeye başladık. Tadı da çok güzel' dedi.

Fındık kabuğu çayının mide ağrısına, bağırsaklara ve tansiyona da iyi geldiği düşünülüyor.

Fındık çayına asıl aroma verenin ise dış kabuk değil, ince zar olduğu belirtiliyor. Yiğit, fındık kabuğu çayı demlemenin sürecini şöyle anlatıyor:

'Önce fındık kabuklarını bir kabın içerisine koyarak güzelce yıkıyoruz. Zarı kaybolmadan temizleyip kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Tıpkı çay demler gibi yaklaşık 10-15 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra da bardağımıza doldurup içiyoruz. İçindeki zar çok önemli, asıl tadı ve kokuyu veren kısım orası.'

Fındık kabuğu çayının sağlık açısından da yararlı olduğu söyleniyor. Mide ağrılarına, hazımsızlığa, bağırsak problemlerine iyi geldiği söylenen bu çay, işçiler tarafından beğenilerek tüketiliyor. Ayrıca fındık çayının antioksidan özelliği taşıdığını duyduklarını, bu nedenle de şantiyede düzenli tüketmeye devam ettiklerini belirtiyor. Böylece hem uygun fiyatlı hem de sağlığa faydalı bir içecek elde ediliyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
