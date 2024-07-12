İşçileri Azarlayan Eti Krom A.Ş'nin Sahibi: “Ben Burayı Devletten Aldım, Herkesi Kapının Önüne Koyarım”
İşçileri Azarlayan Eti Krom A.Ş'nin Sahibi: “Ben Burayı Devletten Aldım, Herkesi Kapının Önüne Koyarım”
Elazığ'da haklarının yerine getirilmesi için eylem yapan işçilerle bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Eti Krom A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçileri azarladı.
‘Yarın herkesi kapının önüne koyarım' diyen işçiye Yıldırım, ‘İş sizin işiniz' deyince, “Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim” dedi.
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 11inci gününe girdi. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İşçilere birçok platformdan destek gelirken Eti Krom Yıldırım A.Ş sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.
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İşçinin ‘iş sizin işiniz' demesi üzerine cevap verme bana diyerek işçiyi azarlayan Yıldırım, “Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim. Benim Eti Krom holdingin içinde küçük bir parça. Toplam ağırlığımız 1 milyon tona yakın. Eti Krom bunun içinde yüzde 15. Olmasa da olur ama siz burası kadar kıymetli bir iş yerine sahip olamayacaksınız. Belediye başkanı size birer tabanca ve kursun verdi. Hepinizi kafanıza sıkıyorsunuz” şeklinde konuştu.
İşte o görüşmede yaşananlar
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