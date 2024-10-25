İş İnsanı Sevgilisinden Ayrılan Şevval Şahin Geri Adım Atmakla Yetinmedi, Üstüne Baş Harfini Boynuna Taktı
İş İnsanı Sevgilisinden Ayrılan Şevval Şahin Geri Adım Atmakla Yetinmedi, Üstüne Baş Harfini Boynuna Taktı
Posta'nın haberine göre yaz aylarında iş insanı Burak Ateş'le aşk yaşamaya başlayan tescilli güzel Şevval Şahin kısa bir süre önce ilişkisini noktalamıştı. Engin Can Dilekli'nin haberine göre, 'B' harfli kolyesiyle görüntülenen Şahin, Ateş'le barıştı.
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2018 Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından hem ülkemizde hem de yurt dışında kendini kanıtlayan Şevval Şahin İngilizce kullanımı olsun, iddialı pozları olsun sık konuştuğumuz isimlerden biri.
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Bir süre önce Marcus Aral'la yaşadığı ilişkiye adından bahsettiren Şevval Şahin ilişkisinin bitmesinin ardından yaşananlarla birçok kez magazin manşetlerine yerleşmişti.
Son olarak iş insanı sevgilisi Burak Ateş'le yaşadıkları samimi anlarla yaza damga vuran Şevval Şahin'in 'yaz aşkı' olarak adlandırılan ilişkisiyle odak noktası olmuştu.
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, yaza Burak Ateş'le yaşadığı aşkla damga vuran fakat geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalayan isim sevgilisiyle yeniden beraber.
Katıldığı etkinlikte boynunda sevgilisinin baş harfini taşıdığı görülen Şahin soruları yanıtsız bırakırken gülümsemekle yetindi!
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