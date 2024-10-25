İş İnsanı Sevgilisinden Ayrılan Şevval Şahin Geri Adım Atmakla Yetinmedi, Üstüne Baş Harfini Boynuna Taktı

Posta'nın haberine göre yaz aylarında iş insanı Burak Ateş'le aşk yaşamaya başlayan tescilli güzel Şevval Şahin kısa bir süre önce ilişkisini noktalamıştı. Engin Can Dilekli'nin haberine göre, 'B' harfli kolyesiyle görüntülenen Şahin, Ateş'le barıştı.