İrem Derici'nin Yeni Sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris'teki Samimi Pozları "Ondan Hızlısı Mezarda" Dedirtti
İrem Derici'nin Yeni Sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris'teki Samimi Pozları "Ondan Hızlısı Mezarda" Dedirtti
Hatırlarsanız İrem Derici, Atakan Işıktutan ile olan ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. İrem Derici ve Gökhan Fırat çifti tam gaz devam eden aşklarını Paris gezisi ile ödüllendirdiler. Çift, Paris gezisinden aşk dolu pozlar paylaştı. Derici'nin son pozları eleştiri yağmuruna tutuldu.
Detaylar...
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Şarkıları bir yana her açıklaması olay olan İrem Derici'nin magazin dünyasındaki yeri bambaşka biliyorsunuz.
Sahneleri ayrı açıklamaları ayrı olay olan ünlü şarkıcının bir de dobralığı var ki...
Bizim de onu bu kadar çok sevme nedenlerimizden biri bu dobralığı ve samimiyeti.
Her şeyi yerli yerinde olan Derici'nin tek eksiki aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamaması.
Atakan Işıktutan ile 8 aylık bir ilişkisi olan Derici, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırmış ve sebep olarak da yoğun çalışma temposunu göstermişti.
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Bundan kısa bir süre sonra Derici, aşağıdaki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve "yeni sevgili mi yaptı" sorusunu sordurtmuştu.
Daha sonra ise Derici, yönetmen Gökhan Fırat ile ilişkisini bu fotoğraf ile açıklamıştı.
Çiçeği burnunda taze çiftimiz şimdilerde Paris'te tatil yapıyorlar.
İrem Derici'de sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris tatilinden pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor.
İşte o pozlar 👇🏼
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Ünlü şarkıcının sevgilisi ile olan pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorum aldı.
Derici'nin aşk acısını çabuk atlatıp yeni aşklara yelken açması da çok konuşuldu!
Gelin yorumlara birlikte bakalım!
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Siz İrem Derici'nin aşk dolu pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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