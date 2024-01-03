İrem Derici'nin Yeni Sevgilisi Gökhan Fırat ile Paris'teki Samimi Pozları "Ondan Hızlısı Mezarda" Dedirtti

Hatırlarsanız İrem Derici, Atakan Işıktutan ile olan ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. İrem Derici ve Gökhan Fırat çifti tam gaz devam eden aşklarını Paris gezisi ile ödüllendirdiler. Çift, Paris gezisinden aşk dolu pozlar paylaştı. Derici'nin son pozları eleştiri yağmuruna tutuldu.

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