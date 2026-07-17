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Rock Tarihinin En Etkileyici Gitaristlerinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Jimi Hendrix

etiket Rock Tarihinin En Etkileyici Gitaristlerinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Jimi Hendrix

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 16:31
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Müzik tarihi ikiye ayrılır: Jimi Hendrix'ten öncesi ve Jimi Hendrix'ten sonrası... Elektro gitarı sadece bir enstrüman olmaktan çıkarıp adeta yaşayan bir canlıya dönüştüren bu asi ruh, 27 yıllık kısa ömrüne koskoca bir devrim sığdırdı. Gitarları ters çevirip çalan, dişleriyle amfileri inleten ve melodileriyle milyonları peşinden sürükleyen Hendrix'in bilinmeyen yönlerini, ikonik anlarını ve ilham veren hayat hikayesine bakalım!

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Seattle'da dünyaya geldi.

Seattle'da dünyaya geldi.

27 Kasım 1942 tarihinde Amerika'nın Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Annesi ve babasının çalkantılı ilişkisi yüzünden oldukça zorlu, maddi imkansızlıklarla dolu ve istikrarsız bir çocukluk dönemi geçirdi. Yaşadığı tüm bu erken dönem zorluklarına ve aile içi huzursuzluklara rağmen, içindeki derin müzik sevgisini ve hayata tutunma arzusunu her zaman korumayı başardı.

İlk enstrümanı bir süpürgeydi.

İlk enstrümanı bir süpürgeydi.

Müziğe olan büyük tutkusu çocuk yaşlarda başlamıştı ancak ailesinin gerçek bir enstrüman alacak durumu yoktu. O da odasını temizlerken kullandığı çalı süpürgesini bir gitar gibi tutar, saatlerce hayali sololar atarak kendi dünyasını yaratırdı. Bu durum okulundaki bir rehber öğretmeninin dikkatini çekti ve babasına acilen bir gitar alınması için mektup yazdı; nitekim Hendrix, 15 yaşına bastığında nihayet 5 dolarlık ilk akustik gitarına kavuştu.

Gitarları ters çevirip çalardı.

Gitarları ters çevirip çalardı.

Doğuştan solak bir gitaristti ancak o dönemlerde solak insanlar için üretilen özel gitarlar hem çok nadirdi hem de bütçesini fazlasıyla aşıyordu. Bu engeli aşmak için yaratıcı bir çözüm buldu ve standart sağlak gitarları tamamen ters çevirerek kullanmaya başladı. Telleri de yukarıdan aşağıya doğru ters sırayla dizerek rock tarihinde eşine az rastlanır, görselliği ve tınısı tamamen kendine has bir çalım tekniği geliştirdi.

Ordu yılları kısa sürdü.

Ordu yılları kısa sürdü.

Gençlik döneminde yaşadığı bazı ufak tefek yasal sorunların ardından, hapse girmek yerine Amerikan Ordusu'na katılarak parşütçü birliğinde görev yapmayı seçti. Ancak askeri disiplin, katı kurallar ve emir-komuta zinciri onun özgür ruhuna hiç uygun değildi. Aklı fikri sürekli yatağının altında sakladığı gitarında olduğu için görevlerini aksatıyor, nöbetlerde uyuyakalıyor ve nihayetinde komutanlarının raporuyla bir yıl sonra ordudan ayrılıyordu.

Londra'da Eric Clapton'ı etkiledi.

Londra'da Eric Clapton'ı etkiledi.

Menajeri tarafından keşfedildikten sonra şansını denemek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı ve burada dönemin en büyük 'gitar tanrısı' olarak kabul edilen Eric Clapton ile tanıştı. Clapton'ın grubu Cream'in sahnesine konuk olan bu tanınmamış siyahi genç, amfileri son ses açıp dişleriyle ve arkasında gitar çalarak sergilediği benzersiz yeteneğiyle Clapton'ı şoke etti ve tüm Londra müzik camiasının saygısını kazandı.

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Monterey Festivali'nde ikonlaştı.

Monterey Festivali'nde ikonlaştı.

Amerika'daki ilk büyük çıkışını gerçekleştirdiği Monterey Pop Festivali'nin kapanışında, sahne şovunu unutulmaz bir ritüelle taçlandırdı. 'Wild Thing' şarkısının sonunda gitarını yere yatırdı, üzerine çakmak gazı dökerek ateşe verdi ve yükselen alevlerin karşısında adeta bir büyücü gibi diz çöküp ona tapınma hareketleri yaptı. Bu an, rock müzik tarihinin en ikonik ve estetik görsel hafızalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Erken yaşta veda etti.

Erken yaşta veda etti.

18 Eylül 1970 tarihinde, Londra'daki Semarkand Hotel'in zemin katındaki bir odada henüz 27 yaşındayken trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu.

Bıraktığı üç stüdyo albümüyle bile elektro gitarın sınırlarını sonsuza dek değiştirerek arkasında silinmez bir iz bıraktı.

Dinlemeniz için.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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