Rock Tarihinin En Etkileyici Gitaristlerinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Jimi Hendrix
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Müzik tarihi ikiye ayrılır: Jimi Hendrix'ten öncesi ve Jimi Hendrix'ten sonrası... Elektro gitarı sadece bir enstrüman olmaktan çıkarıp adeta yaşayan bir canlıya dönüştüren bu asi ruh, 27 yıllık kısa ömrüne koskoca bir devrim sığdırdı. Gitarları ters çevirip çalan, dişleriyle amfileri inleten ve melodileriyle milyonları peşinden sürükleyen Hendrix'in bilinmeyen yönlerini, ikonik anlarını ve ilham veren hayat hikayesine bakalım!
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Seattle'da dünyaya geldi.
İlk enstrümanı bir süpürgeydi.
Gitarları ters çevirip çalardı.
Ordu yılları kısa sürdü.
Londra'da Eric Clapton'ı etkiledi.
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Monterey Festivali'nde ikonlaştı.
Erken yaşta veda etti.
Dinlemeniz için.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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