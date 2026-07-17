Rock Tarihinin En Etkileyici Gitaristlerinden: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Jimi Hendrix

Doğuştan solak bir gitaristti ancak o dönemlerde solak insanlar için üretilen özel gitarlar hem çok nadirdi hem de bütçesini fazlasıyla aşıyordu. Bu engeli aşmak için yaratıcı bir çözüm buldu ve standart sağlak gitarları tamamen ters çevirerek kullanmaya başladı. Telleri de yukarıdan aşağıya doğru ters sırayla dizerek rock tarihinde eşine az rastlanır, görselliği ve tınısı tamamen kendine has bir çalım tekniği geliştirdi.