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BİM'e Portatif Klima Geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Portatif Klima Geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.07.2026 - 16:39
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26 Temmuz 2026 Pazar BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • TCL 12000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-12CHSD(080009)/ZG11I TCL SaveIn Lite 31.500 TL

  • TCL 18000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-18CHSD(080095)/ZG11I TCL SaveIn Lite 38.500 TL

  • TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC-09CPB/DL2 14.500 TL

  • Erkek Bakım Burun Kulak Temizleme Tt Teknoloji 345 TL

  • Sunny Kablolu Dik Süpürge 1.290 TL

  • Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II 17.900 TL

  • Arzum Otomatik Kapanmalı Buharlı Ütü Steampro 1.890 TL

  • Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 399 TL

  • Altus Tartı AL 8080 SB 449 TL

  • Altus Maşa AL 7206 M 990 TL

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

  • TCL 32'' Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL

  • LG Soundbar S30A 4.990 TL

  • Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 13.990 TL

  • Samsung A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 12.750 TL

  • TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2 Gb+32 Gb 1.999 TL

  • realme Buds T100 TWS Bluetooth Kulaklık 990 TL

  • House Pratik Lcd Elektronik Yazı Tahtası HP66 349 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık 479 TL

  • Polosmart Powerbank 5.000mAh 599 TL

  • Polosmart Manyetik Kablosuz Fotoğraf Çekim Tutacağı 799 TL

  • Polosmart Kablo Çeşitleri 99 TL

  • Prolone Telefon Standı Masa Üzeri 129 TL

  • Umbrella Led Ampul E27 Beyaz Işık 299 TL

  • Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı 5M 175 TL

  • Uzaktan Kumandalı Led Ampul 99 TL

Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL

Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL

  • Ebby Çelik Termos 3 L 1.150 TL

  • North Pacific Pipetli Termos Işıklı 900 ml 899 TL

  • Dede Rampalı Yarış Seti 6 Katlı 259 TL

  • MGS Luna Aşçılı Mutfak Seti 449 TL

  • Piccolo Mondi Işıklı Sesli Off Road Büyük Teker Araba 299 TL

  • Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları 299 TL

  • Yükselen Zeka Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi 229 TL

  • Artenino Boyama Kitapları 39 TL

  • Birikim-Harcama Ajandası 599 TL

  • Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 199 TL

  • Şimşek Toys Oyuncak Suzy Bebek 349 TL

  • Animasyon Balon Seti 49 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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