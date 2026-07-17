BİM'e Portatif Klima Geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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26 Temmuz 2026 Pazar BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
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TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL
Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL
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