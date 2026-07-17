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BİM'e Banyo Ürünleri Geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Banyo Ürünleri Geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.07.2026 - 10:46
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24 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL

  • Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL

  • DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL

  • DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL

  • Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL

  • Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL

  • Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL

  • Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL

  • Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL

  • Hasır Şapka Kadın 199 TL

  • Merserize Şapka Kadın 129 TL

  • Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL

  • Yıkamalı Kep 119 TL

  • Sofra Bezi 140x140 cm 59 TL

  • Mutfak Havlusu 40x60 cm 69 TL

  • DAGi Dantelli Brazilian Külot Kadın M, L, XL, 2XL, 3XL 99 TL

  • Kaşkorse Atlet Kadın M, L, XL 129 TL

  • Penye Babet Çorap Çeşitleri Kadın 25 TL

  • Bambu Patik Çorap Çeşitleri Erkek 3'lü 109 TL

Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL

Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL

  • Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL

  • Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL

  • Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL

  • Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL

  • 2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL

  • Slim Askı Seti 10'lu 59 TL

  • İnci Askı Seti 5'li 85 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL

  • Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL

  • Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL

  • Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL

  • Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL

  • Macromax Otomatik Temizlik Seti 319 TL

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL

  • Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL

  • Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL

  • Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL

  • Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL

  • Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL

  • Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL

  • Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL

  • Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL

  • Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL

  • Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL

  • Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL

  • Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL

  • Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL

  • Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL

  • Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL

  • Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL

  • Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL

  • Karıştırıcılı Sürahi 2 L 119 TL

  • Kapaklı Süzgeçli Buzdolabı Organizeri 20x32 cm 159 TL

  • Saplı Saklama Kabı 6 L 99 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 85 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 65 TL

  • Gıda Saklama Kabı 5 L 129 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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