BİM'e Banyo Ürünleri Geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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24 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL
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Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL
Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL
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