BİM'e Kule Tipi Vantilatör Geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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19 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set 12.900 TL
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SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 5'li 349 TL
Assur Darbeli Akülü Vidalama 1.390 TL
Yükselen Zeka 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 289 TL
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 150 bar 1800 Watt 5.490 TL
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