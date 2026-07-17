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ŞOK'a Sineklik Geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Sineklik Geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.07.2026 - 14:29
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ŞOK 18 - 21 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

18 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 21 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Pilsan Tery Bery Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 8.490 TL

Pilsan Tery Bery Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 8.490 TL

  • Champions 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.990 TL

  • Altis Futbol/Voleybol Topu 250 TL

  • Altis Basketbol Topu 275 TL

  • Hot Wheels Beşli Araba Seti 599 TL

  • ToysUP Sürpriz Parmak Futbolu 50 TL

  • Gokidy Su Atar 150 TL

  • Gokidy Yelpaze Köpük 100 TL

  • Gokidy Asa Köpük 50 TL

  • Gokidy Blok Araç Çeşitleri 100 TL

  • Gokidy Hayvan Figürlü Köpük Balon 75 TL

  • Gokidy Spor Model Çek Bırak Araba 100 TL

  • Patili Dostlar Serisi 50 TL

  • Kay Yum Oyuncak Figürlü Köpük 100 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Emotion/Blade Deodorant Çeşitleri 129 TL

  • Pure Baby Bebek Islak Havlu 4x50 adet  59 TL

  • Karmen Zebra Kakao Kaplamalı Bisküvi 276 g  49 TL

  • Bingo Elde Bulaşık Deterjanı 1500 ml 129 TL

  • Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 55 TL

Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 180x220 cm 399 TL

Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 180x220 cm 399 TL

  • Casadora Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Waffle Pike 150x200 cm 350 TL

  • Color&Colors Tek Kişilik Lastikli Alez Kenarlı 100x200 cm Membranlı 250 TL

  • Color&Colors Çift Kişilik Lastikli Alez Kenarlı 160x200 cm Membranlı 299 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 100x200 cm 399 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 50x140 cm Büzgülü 100 TL

  • Sineklik Tek Kanat Yapışkan Bantlı 75x125 cm 50 TL

  • Sineklik Çift Kanat Yapışkan Bantlı 130x150 cm 75 TL

  • Color&Colors Ultrasonic Kapitoneli Yastık 50x70 cm 250 TL

  • Visco Dolgulu Yastık 50x70 cm 250 TL

  • Kadın/Erkek Tek Bant Terlik 125 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 125 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran webOS Smart QNED TV 71.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 47.999 TL

Korkmaz A353 Mia Çay Kahve Makinesi Seti 4.299 TL

Korkmaz A353 Mia Çay Kahve Makinesi Seti 4.299 TL

  • Korkmaz A369 Demtez Inox 1600W Çelik Çay Makinesi 2.799 TL

  • Korkmaz A863-01 Moderna Türk Kahve Makinesi Gri 2.399 TL

  • Korkmaz A189 Riva Çaydanlık Takımı Kırmızı 1.899 TL

  • Korkmaz A313-14 Kompakto Tost Makinesi Vanilya 2.599 TL

  • Korkmaz A445-06 Vanilya Vertex Mega Blender Set 2.399 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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