ŞOK'a Sineklik Geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 18 - 21 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
18 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 21 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Pilsan Tery Bery Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 8.490 TL
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Çift Kişilik Pamuklu Waffle Pike 180x220 cm 399 TL
LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
Korkmaz A353 Mia Çay Kahve Makinesi Seti 4.299 TL
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