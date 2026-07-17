Mısır'da Her Bütçeye Uygun Tatil İçin En İyi Şehirler
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Mısır, kimine göre tozlu raflardan çıkmış büyüleyici bir tarih kitabı, kimine göre ise turkuaz suların ortasında bitmeyen bir yaz rüyası. Herkesin bir şekilde gitmek istediği yerlerden biri. “Mısır pahalıdır” diyenlere de çok kulak asma; çünkü bu büyülü coğrafyada her bütçeye uygun bir rota mutlaka var. Hem cebini yormadan hem de keyfinden ödün vermeden gezebileceğin şehirleri keşfetmeye hazırsan...
Gel Mısır’ın en güzel duraklarına birlikte bakalım!👇🏻
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1. Kahire
2. Şarm El-Şeyh
3. Hurgada
4. Luksor
5. İskenderiye
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6. Dahab
7. Asuan
8. El Gouna
9. Marsa Alem
10. Siwa Wahası
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