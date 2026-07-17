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Mısır'da Her Bütçeye Uygun Tatil İçin En İyi Şehirler

etiket Mısır'da Her Bütçeye Uygun Tatil İçin En İyi Şehirler

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 16:47
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Mısır, kimine göre tozlu raflardan çıkmış büyüleyici bir tarih kitabı, kimine göre ise turkuaz suların ortasında bitmeyen bir yaz rüyası. Herkesin bir şekilde gitmek istediği yerlerden biri. “Mısır pahalıdır” diyenlere de çok kulak asma; çünkü bu büyülü coğrafyada her bütçeye uygun bir rota mutlaka var. Hem cebini yormadan hem de keyfinden ödün vermeden gezebileceğin şehirleri keşfetmeye hazırsan...

Gel Mısır’ın en güzel duraklarına birlikte bakalım!👇🏻

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1. Kahire

1. Kahire

Mısır'a gelip de başkenti görmeden dönmek olmaz, burası tam bir 'deneyim' şehri. Giza Piramitleri’ni uzaktan izleyebileceğin uygun fiyatlı hostellerden, Nil manzaralı lüks otellere kadar seçenek çok.Kalabalığa ve kornalara hazırlıklı ol ama o otantik havayı soluduğunda her şeye değdiğini anlayacaksın.

2. Şarm El-Şeyh

2. Şarm El-Şeyh

Burası 'ben hem deniz keyfi yapayım hem de her şey dahil lüksün tadını çıkarayım' diyenlerin adresi. Ama merak etme, sadece ultra lüks oteller yok; Old Market bölgesinde çok daha uygun fiyatlı butik yerler ve harika restoranlar bulabilirsin. Dünyanın en iyi dalış noktalarından birindesin, şnorkelini kapıp mercanları izlemek tamamen bedava.

3. Hurgada

3. Hurgada

Ben denizin üstünü değil altını da çok merak ediyorum diyorsan Hurgada tam sana göre. Şehirde yerel hayatla iç içe olabileceğin El Dahar bölgesi samimi esnaflarla dolu. Tekne turlarıyla civardaki adalara gitmek oldukça uygun fiyatlı ve deniz gerçekten cam gibi. Hurgada tam bir dalış bölgesi.

4. Luksor

4. Luksor

Tarihe meraklıysan Luksor seni büyüleyecek, burası resmen bir zaman makinesi. Nil Nehri'nin batı yakasında çok uygun fiyatlı ve manzaralı konukevleri bulabilirsin, yerel halkla sohbet etmek de cabası. Krallar Vadisi ve Karnak Tapınağı gibi devasa yapıları gezmek için müze kartı almak bütçeni ciddi anlamda korur.

5. İskenderiye

5. İskenderiye

Kahire’nin sıcağından kaçmak ve biraz daha 'Avrupai' bir Mısır görmek istersen İskenderiye seni bekliyor. Deniz kıyısındaki eski binaları, meşhur kütüphanesi ve salaş balıkçılarıyla buranın bambaşka bir ruhu var. Diğer turistik şehirlere göre fiyatlar çok daha makul ve yürüyerek gezmeye oldukça müsait. Kordon boyunda dondurmanı yiyip gün batımını izlemek, yapabileceğin en keyifli ve masrafsız aktivitelerden biri.

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6. Dahab

6. Dahab

Eğer 'lüks otel istemem, bana samimiyet ve huzur lazım' diyorsan Dahab senin yerin. Burası eski bir bedevi kasabası ve atmosferi o kadar salaş ki ayakkabı giymeyi bile unutabilirsin. Uygun fiyatlı kamp alanları ve deniz kenarı cafeleriyle tam bir bütçe dostu destinasyon.

7. Asuan

7. Asuan

Asuan, Mısır’ın en güneyinde, zamanın biraz daha yavaş aktığı, huzur kokan bir şehir. Nil üzerinde sandallarla  gezmek, motorlu teknelere göre çok daha romantik ve ucuz bir seçenek. Şehirdeki baharat pazarı ise hem renkli hem de uygun fiyatlı hediyelikler için biçilmiş kaftan.

8. El Gouna

8. El Gouna

Hurgada’nın hemen yanındaki bu yapay kanal şehri, Mısır’ın 'Venedik'i' olarak biliniyor. Diğer şehirlere göre biraz daha üst segment kalsa da, erken rezervasyonla şık butik otellerde uygun konaklama yakalamak mümkün. Kanallar arasında tuk-tuklar ile gezmek hem eğlenceli hem de çok ucuz bir ulaşım yöntemi. Düzenli sokakları ve gece hayatıyla, Mısır’ın o kaotik yapısından biraz uzaklaşmak isteyenler için birebir.

9. Marsa Alem

9. Marsa Alem

Henüz kitle turizmi tarafından tam keşfedilmediği için Marsa Alem, doğallığını koruyan nadir yerlerden. Deniz kaplumbağaları ve dugonglarla (deniz ineği) yüzmek istiyorsan burası senin için tam bir cennet olacak. Konaklama seçenekleri genellikle deniz kenarındaki doğa dostu 'eco-lodge'lardan oluşuyor ve her bütçeye hitap ediyor. Kalabalıktan uzak, sadece sen ve deniz olmak istiyorsan listene mutlaka eklemelisin.

10. Siwa Wahası

10. Siwa Wahası

'Mısır sadece piramitlerden ibaret değil' dedirten yer tam olarak burası, yani Libya sınırındaki Siwa. Ulaşımı biraz meşakkatli olsa da, kerpiç evleri ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tuz gölleri seni mest edecek. Konaklama fiyatları oldukça düşük ve buradaki yaşam tarzı tamamen kendine özgü, çok otantik. Tuz göllerinde batmadan yüzmek ise ücretsiz ve bir o kadar da eğlenceli bir deneyim.

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Son durak: Tatili biraz yükseltmek isteyenlere Rixos keyfi!

Son durak: Tatili biraz yükseltmek isteyenlere Rixos keyfi!

Mısır’da her bütçeye uygun şehirleri gezdik ama “ben bu tatilin finalini biraz daha özel yapmak istiyorum” diyorsan Rixos tam o noktada devreye giriyor. Şarm El-Şeyh ya da Hurgada tarafında deniz, konfor, iyi yemek ve bol bol dinlenme bir araya gelince tatil bir anda seviye atlıyor. Bütçeni biraz daha esnetebiliyorsan, Mısır macerasını Rixos’ta birkaç gün konaklayarak taçlandırmak gerçekten unutulmaz bir kapanış olabilir.

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miray soysal
miray soysal
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