İran'ın İsrail'e Saldırı Düzenlediği İHA'ların Yavaşlığı Goygoycuların Diline Düştü!

İran'ın İsrail'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırmasıyla Orta Doğu'da gerilim fazlasıyla yükseldi. Ancak İran'ın saldırı düzenlediği İHA'ların yavaşlığı hem İsrail'de hem de dünya mizahının başkenti ülkemizde goygoyla karşılandı.