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İran'ın İsrail'e Saldırı Düzenlediği İHA'ların Yavaşlığı Goygoycuların Diline Düştü!

İran'ın İsrail'e Saldırı Düzenlediği İHA'ların Yavaşlığı Goygoycuların Diline Düştü!

İran İsrail Savaş
themyscira - Misafir Editör
14.04.2024 - 14:01

İran'ın İsrail'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırmasıyla Orta Doğu'da gerilim fazlasıyla yükseldi. Ancak İran'ın saldırı düzenlediği İHA'ların yavaşlığı hem İsrail'de hem de dünya mizahının başkenti ülkemizde goygoyla karşılandı.

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İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırıları tüm dünya gündemini meşgul etmiş durumda.

İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırıları tüm dünya gündemini meşgul etmiş durumda.

Başta İsrail olmak üzere bölgede yer alan veya İsrail'e desteğini açıklayanlara gözdağı veren İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İHA'ların ardından Hipersonik Fettah Füzesi'nin de ateşlendiğini duyurmuştu.

Başta İsrail olmak üzere bölgede yer alan veya İsrail'e desteğini açıklayanlara gözdağı veren İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İHA'ların ardından Hipersonik Fettah Füzesi'nin de ateşlendiğini duyurmuştu.

Dünya gündeminin bir anda "savaş" konusuyla meşgul olmasının ilk şokunun atlatılmasıyla birlikte, İran'ın gönderdiği İHA'ların yavaşlığı gündem oldu.

Dünya gündeminin bir anda "savaş" konusuyla meşgul olmasının ilk şokunun atlatılmasıyla birlikte, İran'ın gönderdiği İHA'ların yavaşlığı gündem oldu.

Mizahşör X kullanıcıları bu durumu anında goygoylarına malzeme yaptı.

Mizahşör X kullanıcıları bu durumu anında goygoylarına malzeme yaptı.
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