İran'ın İsrail'e Saldırı Düzenlediği İHA'ların Yavaşlığı Goygoycuların Diline Düştü!
İran'ın İsrail'e Saldırı Düzenlediği İHA'ların Yavaşlığı Goygoycuların Diline Düştü!
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İran'ın İsrail'e karşı başlattığı İHA saldırıları tüm dünya gündemini meşgul etmiş durumda.
Başta İsrail olmak üzere bölgede yer alan veya İsrail'e desteğini açıklayanlara gözdağı veren İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İHA'ların ardından Hipersonik Fettah Füzesi'nin de ateşlendiğini duyurmuştu.
Dünya gündeminin bir anda "savaş" konusuyla meşgul olmasının ilk şokunun atlatılmasıyla birlikte, İran'ın gönderdiği İHA'ların yavaşlığı gündem oldu.
Mizahşör X kullanıcıları bu durumu anında goygoylarına malzeme yaptı.
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