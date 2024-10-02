Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Petrol ve Altın Fiyatlarını Yükseltti

İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Petrol ve Altın Fiyatlarını Yükseltti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 10:25

İsrail’in Lübnan’a kara operasyonu devam ederken İran gece saatlerinde Tel Aviv'e yaklaşık 200 balistik füze ateşledi. İsrail sert yanıt vereceğini duyururken Ortadoğu’da yaşananlar petrol ve altın fiyatlarına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İran, dün akşam saatlerinde İsrail’i füzelerle hedef aldı. Tel Aviv’e 200 füze fırlatılırken İsrail’den bu saldırıya sert yanıt verileceği duyuruldu.

İran, dün akşam saatlerinde İsrail’i füzelerle hedef aldı. Tel Aviv’e 200 füze fırlatılırken İsrail’den bu saldırıya sert yanıt verileceği duyuruldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu “İran bunun bedelini ödeyecek” sözleriyle gözdağı verdi. Ortadoğu’da süren savaş petrol ve altın fiyatlarına yansıdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu “İran bunun bedelini ödeyecek” sözleriyle gözdağı verdi. Ortadoğu’da süren savaş petrol ve altın fiyatlarına yansıdı.

Yükselen jeopolitik tansiyon nedeniyle güvenli liman olan altında fiyatlar zirvede seyrediyor. 2 Ekim Çarşamba günü gram altın güne 2 bin 920 TL’den başladı.

Yükselen jeopolitik tansiyon nedeniyle güvenli liman olan altında fiyatlar zirvede seyrediyor. 2 Ekim Çarşamba günü gram altın güne 2 bin 920 TL’den başladı.

Çeyrek altın 5 bin 5 TL; yarım altın 10 bin 5 TL ve tam altın 19 bin 940 lira seviyesinden satılıyor.

Çeyrek altın 5 bin 5 TL; yarım altın 10 bin 5 TL ve tam altın 19 bin 940 lira seviyesinden satılıyor.

Ortadoğu’da tansiyonun artması, Fed başkanı Jerome Powell’ın ‘hızlı faiz indirimi’ açıklamaları ons altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın 2 Ekim 2024 Çarşamba günü 2 bin 655 dolara yakınlaştı.

Ortadoğu’da tansiyonun artması, Fed başkanı Jerome Powell’ın ‘hızlı faiz indirimi’ açıklamaları ons altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın 2 Ekim 2024 Çarşamba günü 2 bin 655 dolara yakınlaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Petrol fiyatları da İsrail-İran geriliminden nasibini aldı. Salı günü yüzde 5’ten fazla yükselen petrol varil başına 74 dolar üzerine çıktı. ABD ham petrolü fiyatı 71 dolara yakın seviyede.

Petrol fiyatları da İsrail-İran geriliminden nasibini aldı. Salı günü yüzde 5’ten fazla yükselen petrol varil başına 74 dolar üzerine çıktı. ABD ham petrolü fiyatı 71 dolara yakın seviyede.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın