İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Petrol ve Altın Fiyatlarını Yükseltti
İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Petrol ve Altın Fiyatlarını Yükseltti
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İran, dün akşam saatlerinde İsrail’i füzelerle hedef aldı. Tel Aviv’e 200 füze fırlatılırken İsrail’den bu saldırıya sert yanıt verileceği duyuruldu.
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İsrail Başbakanı Netanyahu “İran bunun bedelini ödeyecek” sözleriyle gözdağı verdi. Ortadoğu’da süren savaş petrol ve altın fiyatlarına yansıdı.
Yükselen jeopolitik tansiyon nedeniyle güvenli liman olan altında fiyatlar zirvede seyrediyor. 2 Ekim Çarşamba günü gram altın güne 2 bin 920 TL’den başladı.
Çeyrek altın 5 bin 5 TL; yarım altın 10 bin 5 TL ve tam altın 19 bin 940 lira seviyesinden satılıyor.
Ortadoğu’da tansiyonun artması, Fed başkanı Jerome Powell’ın ‘hızlı faiz indirimi’ açıklamaları ons altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altın 2 Ekim 2024 Çarşamba günü 2 bin 655 dolara yakınlaştı.
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Petrol fiyatları da İsrail-İran geriliminden nasibini aldı. Salı günü yüzde 5’ten fazla yükselen petrol varil başına 74 dolar üzerine çıktı. ABD ham petrolü fiyatı 71 dolara yakın seviyede.
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