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Danimarka'daki İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Yapılmadı

Danimarka'daki İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Yapılmadı

İsrail danimarka patlama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 09:23

İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi sonrası Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da bulunan İsrail Büyükelçiliği yakınında iki patlama meydana geldi. 

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İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.

İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.

Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi, patlamaları araştırdığını açıkladı. Patlamalarda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi, patlamaları araştırdığını açıkladı. Patlamalarda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Patlamalar sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Kopenhag polisi sosyal medya hesaplarından "Kimse yaralanmadı ve olay yerinde ilk soruşturmaları yürütüyoruz. Bölgede bulunan İsrail büyükelçiliğiyle olası bir bağlantı araştırılıyor" diye yazdı.

Patlamalar sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Kopenhag polisi sosyal medya hesaplarından "Kimse yaralanmadı ve olay yerinde ilk soruşturmaları yürütüyoruz. Bölgede bulunan İsrail büyükelçiliğiyle olası bir bağlantı araştırılıyor" diye yazdı.
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