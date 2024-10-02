Danimarka'daki İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Yapılmadı
Danimarka'daki İsrail Büyükelçiliği Yakınında İki Patlama: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Yapılmadı
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İsrail hem havadan hem de karadan Lübnan’ı işgale başlaması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’e saldırdı.
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Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında iki patlama meydana geldi. Danimarka polisi, patlamaları araştırdığını açıkladı. Patlamalarda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Patlamalar sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Kopenhag polisi sosyal medya hesaplarından "Kimse yaralanmadı ve olay yerinde ilk soruşturmaları yürütüyoruz. Bölgede bulunan İsrail büyükelçiliğiyle olası bir bağlantı araştırılıyor" diye yazdı.
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