Selçuk Bayraktar Açıkladı: İlk Kez Halk Önünde Uçacaklar
Selçuk Bayraktar Açıkladı: İlk Kez Halk Önünde Uçacaklar
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3 ve ANKA-3’ün halka açık ilk uçuşlarını TEKNOFEST Adana’da yapacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TEKNOFEST Adana-Akdeniz 2024 bugün başlıyor. 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 5 günlük festival düzenlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST'e davet eden Başkan Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST milletimize şimdiden coşkusunu hissettirmeye başladı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yeni hava gösterilerimiz de var. Bunun yanında 11 yeni kategoride yarışmamız var. Bir kısmı burada devam ediyor olacak ve şampiyonların yarıştığı Şampiyonlar Ligi yarışmamız Adana'da devam ediyor olacak. 6 Ekim'e kadar buradayız. Festival yarın(bugün) saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Tüm Türkiye'yi, dost ve kardeş coğrafyaları TEKNOFEST Akdeniz'e, Adana'ya bekliyoruz'' dedi.
''Sürpriz gösteriler olacak'' diyen Başkan Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: ''Yoğun bir katılım bekliyoruz. Ziyaretçilerimize hafta içini değerlendirmelerini ve özellikle toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yoğun bir katılım olacak gibi gözüküyor. Bugüne kadar festival öncesinde en fazla sayıda kayıt var. 7’den 77’e herkesi TEKNOFEST Adana’ya bekliyoruz. Sürpriz gösteriler olacak. Milli halk önündeki uçuşunu gerçekleştirecek milli hava araçlarımız olacak. Bunlardan bir tanesi ANKA-3. Bunun yanında Bayraktar TB-3 ilk defa halk önünde uçacak. Yine sürpriz hava gösterileri, aynı zamanda etkinlik stantlarımızda sürprizler var.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
ilahu akbar 2018-2024 selcuk yuru kim tutar seni Kipra.