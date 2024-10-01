3 Ekim'de Açılacak: Polis, Cem Garipoğlu’nun Mezarında Nöbet Tutuyor
3 Ekim'de Açılacak: Polis, Cem Garipoğlu’nun Mezarında Nöbet Tutuyor
Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçmesine karşın Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Polis ekipleri, Garipoğlu'nun 3 Ekim'de açılması planlanan mezarı için nöbet tutuyor.
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İstanbul'da 2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve Cem Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde öldüğü iddia edilmişti.
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Bu olay sonrası Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayan Karabulut ailesi, yıllarca mezarın açılmasını talep etti ama olumsuz yanıt aldılar. Şimdi ise Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili ailenin verdiği mücadele sonuç verdi ve başvuru kabul edildi.
Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verildi.
Polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.
İşte o anlar:
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