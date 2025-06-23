onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran’dan ABD Üslerine Saldırı: THY Bölgeye Uçuşlarını İptal Etti

İran’dan ABD Üslerine Saldırı: THY Bölgeye Uçuşlarını İptal Etti

THY
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 21:22

İran, ABD’nin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme olarak Irak ve Katar’da bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlenmişti. İran’ın saldırısı sonrasında Körfez’de birçok ülke alarma geçmiş ve hava sahalarını kapattıklarını açıklamıştı.

Türkiye Hava Yolları da bugün Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Doğu’da savaş gerilimi son yılların en üst seviyesine çıktı.

Orta Doğu’da savaş gerilimi son yılların en üst seviyesine çıktı.

İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı saldırılara İran füzelerle karşılık vermiş ve ABD son olarak bombardıman uçaklarıyla İran’ın 3 nükleer tesisini hedef almıştı.

İran ise ABD’ye misilleme olarak Irak ve Katar’da bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda isabet olmadığı ve füzelerin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu açıklandı.

THY bölgeye yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

THY bölgeye yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

İran’ın saldırısı sonrasında Suudi Arabistan, Katar, BAE, Umman, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkeler hava sahalarını kapattığını açıklamıştı. THY’nin Barın Müşaviri Yahya Üstün de bu gece bölgeye yapılacak seferlerin iptal olduğunu açıkladı.

Yahya Üstün’ün paylaşımı 👇

Yahya Üstün’ün paylaşımı 👇
twitter.com

'Değerli Yolcularımız,

23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir.

Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın