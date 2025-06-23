İran’dan ABD Üslerine Saldırı: THY Bölgeye Uçuşlarını İptal Etti
İran, ABD’nin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme olarak Irak ve Katar’da bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlenmişti. İran’ın saldırısı sonrasında Körfez’de birçok ülke alarma geçmiş ve hava sahalarını kapattıklarını açıklamıştı.
Türkiye Hava Yolları da bugün Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
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Orta Doğu’da savaş gerilimi son yılların en üst seviyesine çıktı.
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THY bölgeye yapılacak uçak seferlerini iptal etti.
Yahya Üstün’ün paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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