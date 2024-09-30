İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Tartışmalı Haniye İtirafı Geldi: Kandırıldık
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Tartışmalı Haniye İtirafı Geldi: Kandırıldık
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın güçlü bir cevap vermesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Bunun altında ise bir anlaşmanın olduğu itirafı geldi.
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İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi tüm dünya açısından şok etkisi yaratırken İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyordu.
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İran'dan bir karşılık gelmemesi halkta ve Ortadoğu'da tepkilerle karşılanırken Pezeşkiyan'dan konuyla ilgili bir itiraf geldi.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.
Pezeşkiyan'dan bir de itiraf geldi. İranlı lider Haniye suikastine yanıt vermemeleri karşılığında Gazze'de ABD ve Batılı devletlerin ateşkesi sağlayacakları sözünü verdiğini söyledi.
Haniye suikastine sessiz kalınmasının pazarlık konusu olduğunu öğrenen halk duruma tepki gösterdi ve yetkililerden açıklama istedi. Pezeşkiyan ise "Ateşkesi iddiaları yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.
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