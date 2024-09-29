Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: ''Gezi Olayları ile Birlikte Bizim Şaftımız Kaydı''
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: ''Gezi Olayları ile Birlikte Bizim Şaftımız Kaydı''
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Yıllar sonra Gezi'yle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekol TV'de konuşan Hüseyin Çelik, "İlk 10 yıl çok iyi gittik" derken Gezi Parkı eylemlerine değindi. O dönem ülkeye gelen yatırımlardan bahseden Çelik, Gezi Eylemleri ile ilgili dikkat çekici bir tabir kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çelik, "Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı" derken, bu yatırımların da kesildiğini ve kesilme gerekçelerini açıkladı.
Hüseyin Çelik, "Bu yatırımlar pat diye kesildi. Biz hukuk devleti diyorduk, demokrasi diyorduk, insan hakları diyorduk, işkenceye sıfır tolerans diyorduk, AB ile tam üyelik müzakeresi yapıyorduk" dedi.
Avrupa'dan da "Türk mucizesi" yorumlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Çelik, Gezi Eylemleri'nden sonraki değişime dikkat çekti. Çelik, "Özgürlükleri güvenlikçi kaygılara feda etmeye başladık." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın