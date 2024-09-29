Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücreti Tüketici Mahkemesinden Döndü

TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücreti Tüketici Mahkemesinden Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 18:51

Araç sahibi vatandaşların yaptırmak zorunda olduğu zorunlu araç muayenesi için TÜVTÜRK'ün aldığı komisyon ücreti mahkemeye taşındı. Tüketici Mahkemesi paranın iadesine hükmetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TÜVTÜRK'ün araç muayene sürecindeki ücret politikasına dair verilen mahkeme kararı, araç sahipleri arasında mutlulukla karşılandı.

TÜVTÜRK'ün araç muayene sürecindeki ücret politikasına dair verilen mahkeme kararı, araç sahipleri arasında mutlulukla karşılandı.

Giresun'da yaşyan Mehmet Akif Korkmaz, kartla yaptığı işlem için 88.71₺ ek komisyon ücreti kestiği gerekçesiyle TÜVTÜRK'ü Tüketici Mahkemesi'ne şikayet etti.

Giresun'da yaşyan Mehmet Akif Korkmaz, kartla yaptığı işlem için 88.71₺ ek komisyon ücreti kestiği gerekçesiyle TÜVTÜRK'ü Tüketici Mahkemesi'ne şikayet etti.

Mahkeme Korkmaz'ı haklı bularak 88.71₺’nin TÜVTÜRK tarafından geri iade edilmesine hükmetti. "Ayıplı Hizmet" olarak başvuru yapan Korkmaz gibi daha önce de birçok emsal karar bu yönde alınmıştı.

Mahkeme Korkmaz'ı haklı bularak 88.71₺’nin TÜVTÜRK tarafından geri iade edilmesine hükmetti. "Ayıplı Hizmet" olarak başvuru yapan Korkmaz gibi daha önce de birçok emsal karar bu yönde alınmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verirken firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verirken firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Evren Sarina

Geri iade etmeyeydi iyiydi