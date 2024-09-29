TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücreti Tüketici Mahkemesinden Döndü
TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücreti Tüketici Mahkemesinden Döndü
Araç sahibi vatandaşların yaptırmak zorunda olduğu zorunlu araç muayenesi için TÜVTÜRK'ün aldığı komisyon ücreti mahkemeye taşındı. Tüketici Mahkemesi paranın iadesine hükmetti.
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TÜVTÜRK'ün araç muayene sürecindeki ücret politikasına dair verilen mahkeme kararı, araç sahipleri arasında mutlulukla karşılandı.
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Giresun'da yaşyan Mehmet Akif Korkmaz, kartla yaptığı işlem için 88.71₺ ek komisyon ücreti kestiği gerekçesiyle TÜVTÜRK'ü Tüketici Mahkemesi'ne şikayet etti.
Mahkeme Korkmaz'ı haklı bularak 88.71₺’nin TÜVTÜRK tarafından geri iade edilmesine hükmetti. "Ayıplı Hizmet" olarak başvuru yapan Korkmaz gibi daha önce de birçok emsal karar bu yönde alınmıştı.
Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verirken firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.
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Geri iade etmeyeydi iyiydi