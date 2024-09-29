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‘Çakarlı’ Magandalar, Düğün Konvoyu Yapıp Yolu Kapattı, Drift Yaptı

‘Çakarlı’ Magandalar, Düğün Konvoyu Yapıp Yolu Kapattı, Drift Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.09.2024 - 15:38

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı. Şahısların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı.

Olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelen şahıslar çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı.

Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelen şahıslar çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı.

Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlar...

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