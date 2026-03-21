İran 4000 Kilometre Uzaktaki Hedefe Füze Attı: İran Füzeleri Okyanusu Aşabilir mi?

ABD ve İngiltere’nin askerî üs olarak kullandığı Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na İran’ın balistik füze saldırısında bulunduğu öğrenildi.

Saldırıda füzelerden biri havada arızalanarak düştü, diğeri ise ABD’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi ancak İran’ın füzelerinin menzil tartışması başlatmasına neden oldu.

Uzmanlar İran’ın füzelerinin menzilinin 2.000 kilometre olduğunu tahmin ediyordu. İran’dan 4.000 kilometre uzaktaki hedefe yapılan saldırı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

ABD kamuoyu, İran’ın füzelerinin okyanusu aşıp aşmayacağını merak ediyor.

Diego Garcia, Hint Okyanusu’nun tam ortasında bulunan Chagos Takımadaları’nın en büyüğü olarak biliniyor ve uzun süredir ABD ile İngiltere savaş uçaklarını barındırıyor. Askerî üste özellikle uzun menzilli bombardıman uçakları yer alıyor.