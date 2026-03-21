onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran 4000 Kilometre Uzaktaki Hedefe Füze Attı: İran Füzeleri Okyanusu Aşabilir mi?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 09:23

ABD merkezli Wall Street Journal, İran’ın Hint Okyanusu’nda bulunan ve ABD ile İngiltere askerlerinin ortaklaşa kullandığı Diego Garcia’ya iki füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İran’a 4.000 kilometre mesafede bulunan adaya yapılan saldırılarda iki füze de isabet etmedi.

İran’ın füzelerinin büyük çoğunluğunun menzili 2.000 kilometre olarak biliniyordu. 4.000 kilometre uzaktaki hedefe yapılan saldırılar sonrasında İran’ın füzelerinin okyanusu aşıp aşmayacağı tartışılmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sonrasında İran’dan kritik bir hamle geldi.

ABD ve İngiltere’nin askerî üs olarak kullandığı Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na İran’ın balistik füze saldırısında bulunduğu öğrenildi.

Saldırıda füzelerden biri havada arızalanarak düştü, diğeri ise ABD’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi ancak İran’ın füzelerinin menzil tartışması başlatmasına neden oldu.

Uzmanlar İran’ın füzelerinin menzilinin 2.000 kilometre olduğunu tahmin ediyordu. İran’dan 4.000 kilometre uzaktaki hedefe yapılan saldırı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

ABD kamuoyu, İran’ın füzelerinin okyanusu aşıp aşmayacağını merak ediyor.

Diego Garcia, Hint Okyanusu’nun tam ortasında bulunan Chagos Takımadaları’nın en büyüğü olarak biliniyor ve uzun süredir ABD ile İngiltere savaş uçaklarını barındırıyor. Askerî üste özellikle uzun menzilli bombardıman uçakları yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın