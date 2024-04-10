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İptal Edilen Live Service Call of Duty Oyunundan Yeni Detayları Ortaya Çıktı!

İptal Edilen Live Service Call of Duty Oyunundan Yeni Detayları Ortaya Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 13:02

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty'nin iptal edilen live service oyununa ilişkin hiç bilmediğimiz detaylar gün yüzüne çıktı.

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Oyuna dair detaylar bir YouTube videosunda açığa çıktı.

Bu yapım, oynaması ücretsiz bir zombi oyunu olacaktı.

Bu yapım, oynaması ücretsiz bir zombi oyunu olacaktı.

Micheal'ın verdiği bilgilere göre bu oyun tamamen zombi odaklı olacaktı. Bunun yanında oynaması ücretsiz bir şekilde çıkacaktı. Oyunun ekosistemi ise mikro ödemelerle desteklenecekti.

Mad Max benzeri bir arena da olacaktı.

Mad Max benzeri bir arena da olacaktı.

İptal edilen bu oyunun içerisinde Mad Max tarzı bir arena da olacaktı. Bu arenada üzerinize gelen zombi sürülerini öldürmeye çalışacaktınız. Dört kişiye kadar co-op desteğinin olması da planlar arasında yer alıyordu.

Bu yapım, live service mantığıyla ilerleyecekti.

Bu yapım, live service mantığıyla ilerleyecekti.

Eğer iptal edilmeseydi ilk live service Call of Duty oyunu olması planlanıyordu. Oynaması ücretsiz olacaktı ve mikro ödemelerle gelir sağlanacaktı. Bunun yanında yeni güncellemeler ile oyun ve oyunun ekosistemi sürekli canlı tutulacaktı.

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