İptal Edilen Live Service Call of Duty Oyunundan Yeni Detayları Ortaya Çıktı!
İptal Edilen Live Service Call of Duty Oyunundan Yeni Detayları Ortaya Çıktı!
Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty'nin iptal edilen live service oyununa ilişkin hiç bilmediğimiz detaylar gün yüzüne çıktı.
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Oyuna dair detaylar bir YouTube videosunda açığa çıktı.
Bu yapım, oynaması ücretsiz bir zombi oyunu olacaktı.
Mad Max benzeri bir arena da olacaktı.
Bu yapım, live service mantığıyla ilerleyecekti.
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