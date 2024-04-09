Gerçek Sığınak Veren Var: Oyunlara Ait En Garip Kampanya Ürünleri
Gerçek Sığınak Veren Var: Oyunlara Ait En Garip Kampanya Ürünleri
Video oyunlarının farklı sürümleriyle, özellikle koleksiyoncular ile olanlarla gelen hem harika hem de enteresan ürünlere bir nebze alışık olsak da kimi oyunlar çıtayı bambaşka yerlere taşıyarak 'bunlar nereden aklınıza geldi' dedirten ürünleri de kampanyalarında kullanıyorlar.
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1. Kişisel hijyenine önem veren oyuncuların tercihi Xbox!
2. Uzun bir RDR2 macerasından önce aromatik mumla moda girmek... Acaba barut mu kokuyordur?
3. Karanlıkta parlayan fetüs kimin fikriydi?
4. T- Virüsü nasıl kokar?
5. Operasyonda telsiz kapatma hissi yaşamak isteyenlere özel geliştirildi.
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6. Mario'nun prensesi kurtarmadan önceki öğünü. Evet!
7. Estetik ameliyatı ve Lamborghini mi? Hmm...
8. Kıyamet kopsa da başınızı sokacak bir yeriniz olacak.
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