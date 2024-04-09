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Gerçek Sığınak Veren Var: Oyunlara Ait En Garip Kampanya Ürünleri

Gerçek Sığınak Veren Var: Oyunlara Ait En Garip Kampanya Ürünleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 12:17

Video oyunlarının farklı sürümleriyle, özellikle koleksiyoncular ile olanlarla gelen hem harika hem de enteresan ürünlere bir nebze alışık olsak da kimi oyunlar çıtayı bambaşka yerlere taşıyarak 'bunlar nereden aklınıza geldi' dedirten ürünleri de kampanyalarında kullanıyorlar.

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1. Kişisel hijyenine önem veren oyuncuların tercihi Xbox!

1. Kişisel hijyenine önem veren oyuncuların tercihi Xbox!

Xbox'ın Lynx işbirliği ile çıkarttığı kişisel hijyen ürünleri belki de listenin en garibi. Deodorant ve duş jeli gibi ürünlerden oluşan bu paket tahmin edebileceğiniz üzere pek de başarılı olmadı. İnternet meme'lerinde oyuncuların kişisel hijyenden yoksun olarak sık sık tasvir edildiği de düşünülecek olursa en hafif tabiriyle talihsiz bir kampanya.

2. Uzun bir RDR2 macerasından önce aromatik mumla moda girmek... Acaba barut mu kokuyordur?

2. Uzun bir RDR2 macerasından önce aromatik mumla moda girmek... Acaba barut mu kokuyordur?

Oyun dünyasının adından en çok söz ettirmeyi başaran yapımlarından olan Red Dead Redemption 2 için üretilen shot bardağı veya şişe açacağı gibi diğer ürünler vahşi batı temasıyla biraz daha uyumlu olsalar da bazıları dinamit şeklinde olan mumlar tamamen farklı bir mesele.

3. Karanlıkta parlayan fetüs kimin fikriydi?

3. Karanlıkta parlayan fetüs kimin fikriydi?

Korku denince akla gelen ilk serilerden olan F.E.A.R. üçüncü oyunu için esasen hayli alışıldık bir koleksiyoncu sürümü duyurmuştu. Paketteki alışılmadık olan şey ise oyunda bize hayli zor anlar yaşatan Alma Wade'in tamamen çıplak ve karnında karanlıkta parlayan bir fetüs taşıdığı figürüydü.

4. T- Virüsü nasıl kokar?

4. T- Virüsü nasıl kokar?

Anlaşılan korku oyunları ve garip ticari ürünler arasında enteresan bir bağ var zira Capcom popüler korku serisi Resident Evil için çıkarttığı parfümle uzaklara dalıp düşünmemizi sağladı. İlhamını T-Virüsünden alan parfümün yanında serinin sevilen karakterleri Chris, Jill ve Leon'dan da esinlenen üç parfüm daha var.

5. Operasyonda telsiz kapatma hissi yaşamak isteyenlere özel geliştirildi.

5. Operasyonda telsiz kapatma hissi yaşamak isteyenlere özel geliştirildi.

Çok tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan Metal Gear serisinin Kojima'nın ellerinden çıkan son oyunu Metal Gear Solid 5: Phantom Pain pek çok oyuncu için hayli özel. Sentinel tarafından tasarlanan bu telefon kabı ise Snake'in son teknoloji cihazı iDroid'i avuçlarınızın arasına bırakıveriyor. Tabi telefondan heybetli bu kılıfın ne kadar kullanışlı olduğu tartışılır ancak havalı durduğu da kesin.

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6. Mario'nun prensesi kurtarmadan önceki öğünü. Evet!

6. Mario'nun prensesi kurtarmadan önceki öğünü. Evet!

1988 ve 1989 yılları arasında yalnızca bir yıl üretilse de oyun dünyasının devlerinden Nintendo'nun çıkarttığı bu kahvaltılık gevrekler kesinlikle listenin en garip ürünlerinden. Nintendo'nun en ünlü karakterleri Mario kardeşler, Super Mushroom, Goomba, Koopa Troopa ve Bowser şeklindeki gevreklerin yanında her kutu bir de konsol kazanma şansı anlamına geliyordu.

7. Estetik ameliyatı ve Lamborghini mi? Hmm...

7. Estetik ameliyatı ve Lamborghini mi? Hmm...

Saint's Row serisinin alamet-i farikası zaten uçukluğu ve gariplikleri. Bu ünü ile bildiğimiz serinin en az kendi kadar garip şeyler sunması da tesadüf değil. Serinin dördüncü oyunu için sunulan Dangerous Wad Wad Edition paketini hatırı sayılır bir miktar döküp alacak olursanız estetik ameliyat, bir günlük ajanlık eğitimi, Dubai gezisi, Lamborghini Gallardo, uzay uçuşu ve de oyundaki en ikonik silahlardan olan Dubstep Gun'ın bir kopyasına sahip olabiliyordunuz.

8. Kıyamet kopsa da başınızı sokacak bir yeriniz olacak.

8. Kıyamet kopsa da başınızı sokacak bir yeriniz olacak.

Zombi kıyametini aksiyon ile harika şekilde harmanlayan Dying Light serisinin ikinci oyunu şerefine tanıtılan My Apocalypse paketi 250 bin dolara size oyununa yüzünüzü ekleme fırsatı ve zombilerden kaçmak için kullanabileceğiniz parkur eğitiminin yanında ayrıca tam teşekküllü bir kıyamet sığınağı da sunuyordu.

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