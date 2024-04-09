Gerçek Sığınak Veren Var: Oyunlara Ait En Garip Kampanya Ürünleri

Saint's Row serisinin alamet-i farikası zaten uçukluğu ve gariplikleri. Bu ünü ile bildiğimiz serinin en az kendi kadar garip şeyler sunması da tesadüf değil. Serinin dördüncü oyunu için sunulan Dangerous Wad Wad Edition paketini hatırı sayılır bir miktar döküp alacak olursanız estetik ameliyat, bir günlük ajanlık eğitimi, Dubai gezisi, Lamborghini Gallardo, uzay uçuşu ve de oyundaki en ikonik silahlardan olan Dubstep Gun'ın bir kopyasına sahip olabiliyordunuz.