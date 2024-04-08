Gönüllerimizin Tontişi, Valve'ın Kurucusu Gabe Newell'ın Değişimi Oyuncuları Çok Şaşırttı
Gönüllerimizin Tontişi, Valve'ın Kurucusu Gabe Newell'ın Değişimi Oyuncuları Çok Şaşırttı
Valve'ın en az kendi kadar meşhur kurucusu, hakkında sayısız meme ve internet esprisi dolaşan Gabe Newell'ın yeni tarzı ve kurtulduğu kiloları oyuncuları hayli şaşırttı.
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Oyun dünyasına az çok ilginiz varsa Gabe Newell'ı, veya oyuncuların ona koyduğu adla Gaben'ı tanımama ihtimaliniz epey az.
Oyuncuların Gaben kadar sevdiği meselelerden biri de kendisi hakkında türlü türlü "meme" ve şakalar üretmek.
Şimdilerde 61 yaşında olan CEO'nun akıllarımıza kazınmış hali ise bu şekilde.
Fakat kendisinin hayli kilo vermiş son hali ise tüm oyuncuları epey şaşırttı!
Gaben'ın bu yeni fit görünüşü ise oyuncuları hem hayli şaşırttı...
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Hem de goygoy malzemesi oldu!
Bir de size soralım!
Siz Gabe Newell'ın yeni halini nasıl buldunuz?
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