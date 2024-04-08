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Gönüllerimizin Tontişi, Valve'ın Kurucusu Gabe Newell'ın Değişimi Oyuncuları Çok Şaşırttı

Gönüllerimizin Tontişi, Valve'ın Kurucusu Gabe Newell'ın Değişimi Oyuncuları Çok Şaşırttı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 15:57

Valve'ın en az kendi kadar meşhur kurucusu, hakkında sayısız meme ve internet esprisi dolaşan Gabe Newell'ın yeni tarzı ve kurtulduğu kiloları oyuncuları hayli şaşırttı.

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Oyun dünyasına az çok ilginiz varsa Gabe Newell'ı, veya oyuncuların ona koyduğu adla Gaben'ı tanımama ihtimaliniz epey az.

Oyun dünyasına az çok ilginiz varsa Gabe Newell'ı, veya oyuncuların ona koyduğu adla Gaben'ı tanımama ihtimaliniz epey az.

Valve'ın kurucusu, oyun dünyasına Half-Life gibi bir efsaneyi kazandıran ve PC oyuncularının kalesi Steam'in mucitlerinden olan Gabe Newell kesinlikle oyun dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Oyuncuların Gaben kadar sevdiği meselelerden biri de kendisi hakkında türlü türlü "meme" ve şakalar üretmek.

Şimdilerde 61 yaşında olan CEO'nun akıllarımıza kazınmış hali ise bu şekilde.

Şimdilerde 61 yaşında olan CEO'nun akıllarımıza kazınmış hali ise bu şekilde.

Hepimizin hafızalarında salaş tarzı ve tontişliği ile yer etmiş olan Gaben, veya tam adını anmak gerekirse Gabe Newell'ı koca gülüşü ve tombiş yanaklarından ayrı düşünmek pek mümkün değil.

Fakat kendisinin hayli kilo vermiş son hali ise tüm oyuncuları epey şaşırttı!

Fakat kendisinin hayli kilo vermiş son hali ise tüm oyuncuları epey şaşırttı!

Yıllardır hafızalarımızda yukarıdaki şekilde yer etmiş olan Gabe Newell'a ait bu güncel fotoğraf kendisinin kurucu ortaklarından olduğu, beyin çipleri üzerine çalışmalar yürüten bir firma olan Starfish'in sitesinde ortaya çıktı.

Gaben'ın bu yeni fit görünüşü ise oyuncuları hem hayli şaşırttı...

Gaben'ın bu yeni fit görünüşü ise oyuncuları hem hayli şaşırttı...
twitter.com
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Hem de goygoy malzemesi oldu!

Hem de goygoy malzemesi oldu!
twitter.com

Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
twitter.com

Siz Gabe Newell'ın yeni halini nasıl buldunuz?

Siz Gabe Newell'ın yeni halini nasıl buldunuz?
twitter.com

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