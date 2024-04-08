Türk Oyuncular İsyanda: GTA 6'ya Türkçe Dil Desteği İçin Kampanya Başlatıldı
Türk Oyuncular İsyanda: GTA 6'ya Türkçe Dil Desteği İçin Kampanya Başlatıldı
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Yalnızca oyun dünyasının değil, tüm eğlence endüstrisinin en büyük markalarından olan GTA'nın sıradaki halkası GTA 6 yayınlanan ilk fragmanının ardından ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Tüm dünya oyuna odaklanmışken Türk oyuncuların ise GTA 6 ile alakalı bambaşka bir gündemi daha var: GTA 6'nın Türkçe dil desteğine de sahip olması.
Ülkemizdeki oyuncular bir kez daha Rockstar Games'e Türkçe dil desteği konusunda seslerini duyurabilmek için harekete geçtiler.
Peki Rockstar Games'in böylesi bir kampanya sonucunda GTA 6'ya Türkçe dilini de eklemesi mümkün mü?
Bir diğer yandan Türkçe dil desteğinin ülkemizdeki oyun satışlarını etkilediği de su götürmez bir gerçek.
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Bu oyun firmalarını bu yüzden uyuz oluyorum saçma sapan ülkelerin dil desteği var ama Türkiyenin yok gerçekden inanılır gibi değil. Azımsanmayacak derecede o... Devamını Gör
korsan oyun oynamayi marifet sayip, oyunlara para veren insanlara mal gözüyle bakinca böyle sorunlar ortaya cikabiliyor tabi.
Umarım olur, olursa da çok güzel olur.