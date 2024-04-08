Türk Oyuncular İsyanda: GTA 6'ya Türkçe Dil Desteği İçin Kampanya Başlatıldı

Konu hakkında Rockstar Games'e seslenen bir diğer isim olan, bu zamana dek pek çok ünlü oyunda Türkçe yerelleştirme hizmeti sağlamış Lockpick'in kurucu ortağı Ali Barutçuoğlu'nun da belirttiği üzere Türkçe yerelleştirme oyun satışlarını ülkemizde ciddi manada etkiliyor. Kısacası kampanyanın yeterli ses getirmesi durumunda GTA 6'yı Türkçe oynamamamız için hiçbir sebep yok.