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Türk Oyuncular İsyanda: GTA 6'ya Türkçe Dil Desteği İçin Kampanya Başlatıldı

Türk Oyuncular İsyanda: GTA 6'ya Türkçe Dil Desteği İçin Kampanya Başlatıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.04.2024 - 14:45

Oyun dünyasının gözü kulağı şimdilerde Rockstar Games cephesinden GTA 6 için gelecek en ufak haberdeyken Türk oyuncuların gündemi ise GTA 6 Türkçe dil desteği meselesi.

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Yalnızca oyun dünyasının değil, tüm eğlence endüstrisinin en büyük markalarından olan GTA'nın sıradaki halkası GTA 6 yayınlanan ilk fragmanının ardından ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Yalnızca oyun dünyasının değil, tüm eğlence endüstrisinin en büyük markalarından olan GTA'nın sıradaki halkası GTA 6 yayınlanan ilk fragmanının ardından ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Öncesinde büyük sızıntılarla ve hackerlarla uğraşan Rockstar Games'in oyunun fragmanını yayınlamasının ardından ise fragman izlenme rekorları kırmış, oyun dünyasının gözü kulağı GTA 6'dan gelecek haberlere, bilhassa da oyunun çıkış tarihine çevrilmişti.

Tüm dünya oyuna odaklanmışken Türk oyuncuların ise GTA 6 ile alakalı bambaşka bir gündemi daha var: GTA 6'nın Türkçe dil desteğine de sahip olması.

Tüm dünya oyuna odaklanmışken Türk oyuncuların ise GTA 6 ile alakalı bambaşka bir gündemi daha var: GTA 6'nın Türkçe dil desteğine de sahip olması.

Oyun dünyasının devlerinden Rockstar Games bu zamana kadar hiçbir oyununda resmi olarak Türkçe dil desteği sunmadı. Bunun yanında serinin bir önceki oyunu olan GTA 5 tam 13 farklı dili destekliyor.

Ülkemizdeki oyuncular bir kez daha Rockstar Games'e Türkçe dil desteği konusunda seslerini duyurabilmek için harekete geçtiler.

Ülkemizdeki oyuncular bir kez daha Rockstar Games'e Türkçe dil desteği konusunda seslerini duyurabilmek için harekete geçtiler.
twitter.com

Twitter (X) üzerinden Rockstar Games'e Türkçe dilinin de GTA 6'ya eklenmesi için çağrıda bulunanlar arasında sevilen içerik üreticisi ve Phew Phew Games'in kurucusu Enis Kirazoğlu da var.

Peki Rockstar Games'in böylesi bir kampanya sonucunda GTA 6'ya Türkçe dilini de eklemesi mümkün mü?

Peki Rockstar Games'in böylesi bir kampanya sonucunda GTA 6'ya Türkçe dilini de eklemesi mümkün mü?

Esasen sorunun yanıtı evet. Konu hakkında kamuoyu oluşturulması durumunda Rockstar Games pekala Türkçe dil desteği için de harekete geçebilir. Bir örnek vermek gerekirse firmanın önceki oyunlarında Rusça dil desteği de bulunmuyordu ancak Rus oyuncuların baskıları ve Rusya pazarının önemi sebebiyle Rockstar Games geçtiğimiz aylarda açtığı bir iş ilanında GTA 6 için Rusça dil desteğinin sinyallerini vermişti.

Bir diğer yandan Türkçe dil desteğinin ülkemizdeki oyun satışlarını etkilediği de su götürmez bir gerçek.

Bir diğer yandan Türkçe dil desteğinin ülkemizdeki oyun satışlarını etkilediği de su götürmez bir gerçek.
twitter.com

Konu hakkında Rockstar Games'e seslenen bir diğer isim olan, bu zamana dek pek çok ünlü oyunda Türkçe yerelleştirme hizmeti sağlamış Lockpick'in kurucu ortağı Ali Barutçuoğlu'nun da belirttiği üzere Türkçe yerelleştirme oyun satışlarını ülkemizde ciddi manada etkiliyor. Kısacası kampanyanın yeterli ses getirmesi durumunda GTA 6'yı Türkçe oynamamamız için hiçbir sebep yok.

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Onurcan Hatipoglu

Bu oyun firmalarını bu yüzden uyuz oluyorum saçma sapan ülkelerin dil desteği var ama Türkiyenin yok gerçekden inanılır gibi değil. Azımsanmayacak derecede o... Devamını Gör

ken takabayashi

korsan oyun oynamayi marifet sayip, oyunlara para veren insanlara mal gözüyle bakinca böyle sorunlar ortaya cikabiliyor tabi.

Onur

Umarım olur, olursa da çok güzel olur.