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Bir Kullanıcı Red Dead Redemption 2'yi Android Telefonda Çalıştırmayı Başardı!

Bir Kullanıcı Red Dead Redemption 2'yi Android Telefonda Çalıştırmayı Başardı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:49

Bir kullanıcı, Red Dead Redemption 2'yi emülatör aracılığı ile telefonda oynamayı başardı.

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Red Dead Redemption 2, akıllı telefonda oynandı.

Kullanıcı, daha önce de bu tarz videolar ortaya çıkarmıştı.

Zamane bilgisayarlarının korkulu rüyası GTA 4'ü de rahat bir şekilde oynatmayı başardı.

Pavlov'un kanalında diğer birçok oyunun telefon performanslarını görebilirsiniz.

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