Artık Tescilli: Lara Croft Dünyanın En İkonik Oyun Karakteri Seçildi

Anketin ikinci sırasında ise Mario yer alıyor. Onu Hitman oyunlarıyla tanıdığımız Ajan 47 takip ederken, dördüncü sırada Sonic the Hedgehog, beşinci sırada ise Sackboy yer alıyor. Pac-Man ise kendisine altıncı sırada yer bulabildi.