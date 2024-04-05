Artık Tescilli: Lara Croft Dünyanın En İkonik Oyun Karakteri Seçildi
Artık Tescilli: Lara Croft Dünyanın En İkonik Oyun Karakteri Seçildi
BAFTA Ödülleri tarafından düzenlenen ve kullanıcılara sunulan 'Tüm zamanların en ikonik oyun karakteri' oylamasında birinciliği Lara Croft göğüsledi.
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BAFTA Oyun Ödülleri başlamadan yapılan ilk kullanıcı oylaması.
Oylamayı kazanan karakter ise Lara Croft oldu.
İkinci sırada ise Mario yer alıyor.
2024 BAFTA Oyun Ödülleri ne zaman?
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