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Artık Tescilli: Lara Croft Dünyanın En İkonik Oyun Karakteri Seçildi

Artık Tescilli: Lara Croft Dünyanın En İkonik Oyun Karakteri Seçildi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 11:08

BAFTA Ödülleri tarafından düzenlenen ve kullanıcılara sunulan 'Tüm zamanların en ikonik oyun karakteri' oylamasında birinciliği Lara Croft göğüsledi.

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BAFTA Oyun Ödülleri başlamadan yapılan ilk kullanıcı oylaması.

BAFTA Oyun Ödülleri başlamadan yapılan ilk kullanıcı oylaması.

Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan BAFTA Oyun Ödülleri öncesinde kullanıcılara açılan ve herkesin oy kullanabildiği 'Tarihin en ikonik oyun karakteri' oylamasının sonucu belli oldu.

Oylamayı kazanan karakter ise Lara Croft oldu.

Oylamayı kazanan karakter ise Lara Croft oldu.

Toplamda 4.000 oyun kullanıldığı anket içerisinde birinciliği göğüsleyen karakter Lara Croft oldu. Oyun tarihinin en ikonik karakteri seçilen Tomb Raider, rakiplerini eleyerek ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

İkinci sırada ise Mario yer alıyor.

İkinci sırada ise Mario yer alıyor.

Anketin ikinci sırasında ise Mario yer alıyor. Onu Hitman oyunlarıyla tanıdığımız Ajan 47 takip ederken, dördüncü sırada Sonic the Hedgehog, beşinci sırada ise Sackboy yer alıyor. Pac-Man ise kendisine altıncı sırada yer bulabildi.

2024 BAFTA Oyun Ödülleri ne zaman?

2024 BAFTA Oyun Ödülleri ne zaman?

2024 BAFTA Oyun Ödülleri bu ay, 11 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Yılın Oyunu Ödülüne aday isimler ise şunlar;

  • Baldur's Gate 3

  • Alan Wake 2

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Super Mario Bros. Wonder

  • Dave the Diver

  • Marvel's  Spider-Man 2

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