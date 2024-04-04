Toplam Steam Değerleri 2,500 TL'yi Bulan İki Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Toplam Steam Değerleri 2,500 TL'yi Bulan İki Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store bu hafta toplam Steam değerleri 2,500 TL'yi bulan iki birbirinden keyifli oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.
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Bu haftaki ilk oyunumuz fiyatı 2 bin TL'yi bulan The Outer Worlds: Spacer's Edition.
Haftanın bir diğer bedavası ise Thief.
Peki bu haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?
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