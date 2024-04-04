Toplam Steam Değerleri 2,500 TL'yi Bulan İki Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

4 Nisan Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunları kütüphanenize bir kez eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bir hafta boyunca ücretsiz kalacak oyunlarımız 11 Nisan itibariyle yerlerini farklı yapımlara bırakacaklar.