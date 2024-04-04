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Toplam Steam Değerleri 2,500 TL'yi Bulan İki Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Toplam Steam Değerleri 2,500 TL'yi Bulan İki Şahane Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 10:40

Epic Games Store bu hafta toplam Steam değerleri 2,500 TL'yi bulan iki birbirinden keyifli oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.

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Bu haftaki ilk oyunumuz fiyatı 2 bin TL'yi bulan The Outer Worlds: Spacer's Edition.

Haftanın bir diğer bedavası ise Thief.

Peki bu haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?

Peki bu haftanın bedava oyunlarına nasıl sahip olacağız?

4 Nisan Perşembe saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunları kütüphanenize bir kez eklerseniz kalıcı olarak sizin olacaklar ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bir hafta boyunca ücretsiz kalacak oyunlarımız 11 Nisan itibariyle yerlerini farklı yapımlara bırakacaklar.

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