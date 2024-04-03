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Toplam Fiyatları 3,600 TL'yi Aşan 8 Oyun Bedava: Xbox Game Pass'e Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Toplam Fiyatları 3,600 TL'yi Aşan 8 Oyun Bedava: Xbox Game Pass'e Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 18:42

Kütüphanesini her geçen gün genişleten Xbox Game Pass 2024 Nisan ayında platforma toplam değerleri 3,600 TL'yi aşan 8 oyun daha ekliyor.

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Aylık abonelik ücreti karşılığında oyunculara sınırsızca faydalanabilecekleri geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass imdadımıza yetişiyor.

Aylık abonelik ücreti karşılığında oyunculara sınırsızca faydalanabilecekleri geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass imdadımıza yetişiyor.

Steam'in dolara geçişi, oyun fiyatlarının giderek artması ve TL'nin değer kaybıyla birlikte oyun almak lüks olmuşken kimi oyunları ilk günden platforma ekleyen, kimi sevilen yapımları ise sonradan kütüphanesine dahil eden Xbox Game Pass oyun oynamanın en mantıklı yollarından.

Xbox Game Pass'in 2024 Nisan ayında kullanıcılarının beğenisine sunacağı bedava oyunlar da nihayet belli oldu.

Xbox Game Pass'in 2024 Nisan ayında kullanıcılarının beğenisine sunacağı bedava oyunlar da nihayet belli oldu.

Nisan ayında toplam değerleri 3,600 TL'yi aşan sekiz farklı oyun Xbox Game Pass kullanıcılarını bekliyor. Nisan ayında kütüphaneye eklenecek oyunların yanında kütüphaneden kaldırılacak yapımlar da var.

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek tüm oyunlar şöyle:

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek tüm oyunlar şöyle:

  • Kona

  • Lego 2K Drive

  • Lil Gator Game

  • Shadow of the Tomb Raider

  • Botany Manor

  • EA Sports PGA Tour

  • Harold Halibut

15 Nisan itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ise şunlar:

15 Nisan itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ise şunlar:

  • Amnesia Collection 

  • Amnesia: Rebirth 

  • Back 4 Blood 

  • Phantom Abyss 

  • Research and Destroy 

  • Soma

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