Toplam Fiyatları 3,600 TL'yi Aşan 8 Oyun Bedava: Xbox Game Pass'e Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu
Toplam Fiyatları 3,600 TL'yi Aşan 8 Oyun Bedava: Xbox Game Pass'e Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu
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Aylık abonelik ücreti karşılığında oyunculara sınırsızca faydalanabilecekleri geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass imdadımıza yetişiyor.
Xbox Game Pass'in 2024 Nisan ayında kullanıcılarının beğenisine sunacağı bedava oyunlar da nihayet belli oldu.
Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek tüm oyunlar şöyle:
15 Nisan itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ise şunlar:
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