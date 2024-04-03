Toplam Fiyatları 3,600 TL'yi Aşan 8 Oyun Bedava: Xbox Game Pass'e Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Steam'in dolara geçişi, oyun fiyatlarının giderek artması ve TL'nin değer kaybıyla birlikte oyun almak lüks olmuşken kimi oyunları ilk günden platforma ekleyen, kimi sevilen yapımları ise sonradan kütüphanesine dahil eden Xbox Game Pass oyun oynamanın en mantıklı yollarından.