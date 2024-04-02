Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Amazon Prime Gaming Nisan Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Tam 15 Oyun Bedava!

Amazon Prime Gaming Nisan Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Tam 15 Oyun Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 17:20

Amazon Prime Gaming'in 2024 Nisan ayında kullanıcılarına ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Amazon Prime abonelerini bu ay tam 15 ücretsiz oyun bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Amazon'un aylık abonelik hizmeti Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.

Amazon'un aylık abonelik hizmeti Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.

Aylık 39,99 TL'lik abonelik ücreti bulunan ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyunların yanında kimi oyunlarda da ücretsiz içerikler sunuyor.

Amazon Prime Gaming bu ay ise kullanıcılarına tam 15 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Amazon Prime Gaming bu ay ise kullanıcılarına tam 15 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Kullanıcılarına aylık periyotlarla hem sevilen AAA oyunlardan, hem de dikkat çeken bağımsız oyunlardan oluşan bir seçki sunan Amazon Prime Gaming 2024'ün Nisan ayında ise 15 oyunla karşımıza çıkıyor.

Listenin en dikkat çeken oyunu ise Steam değeri 380 TL'yi aşan Wolfenstein: The New Order.

Amazon Prime Gaming'in Nisan 2024 itibariyle bedava vereceği tüm oyunlar ise şöyle:

Amazon Prime Gaming'in Nisan 2024 itibariyle bedava vereceği tüm oyunlar ise şöyle:

6 Nisan

  • Wolfenstein: The New Order [GOG] 

  • Ninja Commando [Amazon Games App]

  • Art of Fighting 3 [Amazon Games App]

13 Nisan

  • The Beast Inside [GOG]

  • Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]

  • Crossed Swords [Amazon Games App]

  • Ghost Pilots [Amazon Games App]

20 Nisan

  • Beholder 2 [Amazon Games App]

  • Terraformers [Amazon Games App]

  • Metal Slug 4 [Amazon Games App]

  • Ninja Masters [Amazon Games App] 

27 Nisan

  • Looking for Aliens 

  • Grime [Amazon Games App]

  • Sengoku [Amazon Games App]

  • Magician Lord [Amazon Games App]

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?