Amazon Prime Gaming Nisan Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Tam 15 Oyun Bedava!
Amazon Prime Gaming Nisan Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: Tam 15 Oyun Bedava!
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Amazon'un aylık abonelik hizmeti Prime'a dahil olan Prime Gaming oyunculara pek çok avantaj sağlıyor.
Amazon Prime Gaming bu ay ise kullanıcılarına tam 15 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
Listenin en dikkat çeken oyunu ise Steam değeri 380 TL'yi aşan Wolfenstein: The New Order.
Amazon Prime Gaming'in Nisan 2024 itibariyle bedava vereceği tüm oyunlar ise şöyle:
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